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Источник назвал причину госпитализации школьниц в Йошкар-Оле
Источник назвал причину госпитализации школьниц в Йошкар-Оле
Пять госпитализированных с урока в Йошкар-Оле девочек – будущие балерины, которые довели себя до голодного обморока диетами, сообщил РИА Новости информированный РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T15:33
2020-12-14T15:33
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
йошкар-ола
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Пять госпитализированных с урока в Йошкар-Оле девочек – будущие балерины, которые довели себя до голодного обморока диетами, сообщил РИА Новости информированный источник.Как сообщили РИА Новости в минобрнауки Марий Эл, в больницу действительно попали пятеро учащихся хореографического отделения Национальной президентской школы-интерната. "Во время учебного занятия по народно-сценическому танцу в Национальной президентской школе искусств они почувствовали себя плохо. Обучающимся своевременно была оказана медицинская помощь, вызвана бригада скорой помощи, дети были госпитализированы в Детскую республиканскую клиническую больницу. Сейчас они выписаны и приступили к учебным занятиям", - отметили в минобрнауки.Причину, по которой девушкам стало плохо, не назвали, подчеркнув, что "для определения причин недомогания взяты соответствующие анализы, назначены экспертизы, контролирующими органами ведется расследование причин, выясняются обстоятельства произошедшего".В региональном министерстве культуры, которое курирует учеников интерната, агентству также не назвали причины плохого самочувствия учащихся, сообщив лишь, что взятые у детей анализы не выявили ничего, угрожающего их здоровью. "Проведено внеочередное родительское собрание, где обсудили все вопросы, связанные с инцидентом", - добавили в минкульте Марий Эл.В свою очередь, в управлении Роспотребнадзора по Республике Марий Эл сообщили, что по результатам проверки, а также проведенных лабораторных исследований продуктов питания и воздуха закрытых помещений "отклонений от гигиенических нормативов не установлено". "Указанные случаи с факторами внутришкольной среды (питание, воздух закрытых помещений) не связаны. Исключена и инфекционная патология", - заявили в региональном Роспотребнадзоре.Ранее сообщалось, что пяти школьницам в возрасте 15-16 лет стало плохо на уроке 9 декабря, они были госпитализированы. В настоящее время угрозы жизни для детей не имеется. Региональный СУСК проводит доследственную проверку. Как рассказали РИА Новости в региональном минздраве, в организме старшеклассниц не обнаружено никаких токсических веществ – ни наркотиков, ни алкоголя, ни лекарств. Также в минздраве исключили версию пищевого отравления.
https://radiosputnik.ria.ru/20201210/dieta-1588513639.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201207/dieta-1587719639.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), йошкар-ола, происшествия

Источник назвал причину госпитализации школьниц в Йошкар-Оле

15:33 14.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке
Машина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Пять госпитализированных с урока в Йошкар-Оле девочек – будущие балерины, которые довели себя до голодного обморока диетами, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Это юные балерины, которые сели на диету и в итоге упали в голодный обморок", - рассказал собеседник агентства.
Как сообщили РИА Новости в минобрнауки Марий Эл, в больницу действительно попали пятеро учащихся хореографического отделения Национальной президентской школы-интерната. "Во время учебного занятия по народно-сценическому танцу в Национальной президентской школе искусств они почувствовали себя плохо. Обучающимся своевременно была оказана медицинская помощь, вызвана бригада скорой помощи, дети были госпитализированы в Детскую республиканскую клиническую больницу. Сейчас они выписаны и приступили к учебным занятиям", - отметили в минобрнауки.
Причину, по которой девушкам стало плохо, не назвали, подчеркнув, что "для определения причин недомогания взяты соответствующие анализы, назначены экспертизы, контролирующими органами ведется расследование причин, выясняются обстоятельства произошедшего".
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В региональном министерстве культуры, которое курирует учеников интерната, агентству также не назвали причины плохого самочувствия учащихся, сообщив лишь, что взятые у детей анализы не выявили ничего, угрожающего их здоровью. "Проведено внеочередное родительское собрание, где обсудили все вопросы, связанные с инцидентом", - добавили в минкульте Марий Эл.
В свою очередь, в управлении Роспотребнадзора по Республике Марий Эл сообщили, что по результатам проверки, а также проведенных лабораторных исследований продуктов питания и воздуха закрытых помещений "отклонений от гигиенических нормативов не установлено". "Указанные случаи с факторами внутришкольной среды (питание, воздух закрытых помещений) не связаны. Исключена и инфекционная патология", - заявили в региональном Роспотребнадзоре.
Ранее сообщалось, что пяти школьницам в возрасте 15-16 лет стало плохо на уроке 9 декабря, они были госпитализированы. В настоящее время угрозы жизни для детей не имеется. Региональный СУСК проводит доследственную проверку. Как рассказали РИА Новости в региональном минздраве, в организме старшеклассниц не обнаружено никаких токсических веществ – ни наркотиков, ни алкоголя, ни лекарств. Также в минздраве исключили версию пищевого отравления.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Йошкар-ОлаПроисшествия
 
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