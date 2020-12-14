https://ria.ru/20201214/obledenenie-1589149326.html

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за снега и обледенения с вечера понедельника до утра вторника, следует из данных... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T16:08

2020-12-14T16:08

2020-12-14T16:08

погода

гидрометцентр

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за снега и обледенения с вечера понедельника до утра вторника, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что предупреждение в Москве и Подмосковье из-за снега и обледенения действует с 21.00 14 декабря до 9.00 15 декабря. В Московской области местами ожидается сильный снег.

https://ria.ru/20201214/pogoda-1589080287.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество