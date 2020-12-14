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В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за снега и обледенения с вечера понедельника до утра вторника, следует из данных... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T16:08
2020-12-14T16:08
2020-12-14T16:08
погода
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за снега и обледенения с вечера понедельника до утра вторника, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что предупреждение в Москве и Подмосковье из-за снега и обледенения действует с 21.00 14 декабря до 9.00 15 декабря. В Московской области местами ожидается сильный снег.
https://ria.ru/20201214/pogoda-1589080287.html
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погода, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество