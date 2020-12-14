https://ria.ru/20201214/nozh-1589178232.html

В Челябинске полицейский прострелил ногу мужчине с ножом

В Челябинске полицейский прострелил ногу мужчине с ножом

Полицейский в Челябинске прострелил ногу мужчине с ножом возле библиотеки, по данному факту идет проверка, сообщила в понедельник пресс-служба ГУМВД России по... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T17:16

2020-12-14T17:16

2020-12-14T17:16

россия

гумвд

челябинск

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 14 дек – РИА Новости. Полицейский в Челябинске прострелил ногу мужчине с ножом возле библиотеки, по данному факту идет проверка, сообщила в понедельник пресс-служба ГУМВД России по региону.В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Челябинску, местные жители сообщили о происшествии у библиотеки в Металлургическом районе по улице Шоссе Металлургов: "много полиции, скорая", "на снегу много крови".По данным полиции, в УМВД России по Челябинску поступило сообщение о нахождении в помещении библиотеки Металлургического района мужчины с ножом в руке, на место незамедлительно выдвинулся экипаж патрульно-постовой службы.С ранением правой ноги мужчина доставлен в больницу, но до прибытия медработников полицейскими была оказана ему доврачебная помощь, поясняется в сообщении.Личность нападавшего установлена, по данному инциденту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, добавляет пресс-служба.Местные СМИ сообщили, что мужчина лечился в туберкулезном госпитале, у него коронавирус, но он оттуда якобы сбежал.

https://ria.ru/20201214/okhotnik-1589070374.html

https://ria.ru/20201127/pogonya-1586597232.html

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челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, челябинск, происшествия