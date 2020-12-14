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В Челябинске полицейский прострелил ногу мужчине с ножом
В Челябинске полицейский прострелил ногу мужчине с ножом
Полицейский в Челябинске прострелил ногу мужчине с ножом возле библиотеки, по данному факту идет проверка, сообщила в понедельник пресс-служба ГУМВД России по... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T17:16
2020-12-14T17:16
2020-12-14T17:16
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 дек – РИА Новости. Полицейский в Челябинске прострелил ногу мужчине с ножом возле библиотеки, по данному факту идет проверка, сообщила в понедельник пресс-служба ГУМВД России по региону.В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Челябинску, местные жители сообщили о происшествии у библиотеки в Металлургическом районе по улице Шоссе Металлургов: "много полиции, скорая", "на снегу много крови".По данным полиции, в УМВД России по Челябинску поступило сообщение о нахождении в помещении библиотеки Металлургического района мужчины с ножом в руке, на место незамедлительно выдвинулся экипаж патрульно-постовой службы.С ранением правой ноги мужчина доставлен в больницу, но до прибытия медработников полицейскими была оказана ему доврачебная помощь, поясняется в сообщении.Личность нападавшего установлена, по данному инциденту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, добавляет пресс-служба.Местные СМИ сообщили, что мужчина лечился в туберкулезном госпитале, у него коронавирус, но он оттуда якобы сбежал.
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 дек – РИА Новости.
Полицейский в Челябинске
прострелил ногу мужчине с ножом возле библиотеки, по данному факту идет проверка, сообщила в понедельник пресс-служба ГУМВД
России по региону.
В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Челябинску, местные жители сообщили о происшествии у библиотеки в Металлургическом районе по улице Шоссе Металлургов: "много полиции, скорая", "на снегу много крови".
По данным полиции, в УМВД России по Челябинску поступило сообщение о нахождении в помещении библиотеки Металлургического района мужчины с ножом в руке, на место незамедлительно выдвинулся экипаж патрульно-постовой службы.
"Прибывшие полицейские обнаружили подозрительного мужчину с ножом в руке уже на улице. Требование стражей правопорядка бросить опасный предмет он проигнорировал и двинулся в их сторону. Предупредительный выстрел в воздух мужчину не остановил. Пресекая противоправное деяние, один из полицейских произвел выстрел мужчине в ногу. В дальнейшем нападавший был обезоружен", - говорится в сообщении.
С ранением правой ноги мужчина доставлен в больницу, но до прибытия медработников полицейскими была оказана ему доврачебная помощь, поясняется в сообщении.
Личность нападавшего установлена, по данному инциденту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, добавляет пресс-служба.
Местные СМИ сообщили, что мужчина лечился в туберкулезном госпитале, у него коронавирус, но он оттуда якобы сбежал.