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В Челябинске полицейский прострелил ногу мужчине с ножом
В Челябинске полицейский прострелил ногу мужчине с ножом
Полицейский в Челябинске прострелил ногу мужчине с ножом возле библиотеки, по данному факту идет проверка, сообщила в понедельник пресс-служба ГУМВД России по... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T17:16
2020-12-14T17:16
россия
гумвд
челябинск
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 дек – РИА Новости. Полицейский в Челябинске прострелил ногу мужчине с ножом возле библиотеки, по данному факту идет проверка, сообщила в понедельник пресс-служба ГУМВД России по региону.В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Челябинску, местные жители сообщили о происшествии у библиотеки в Металлургическом районе по улице Шоссе Металлургов: "много полиции, скорая", "на снегу много крови".По данным полиции, в УМВД России по Челябинску поступило сообщение о нахождении в помещении библиотеки Металлургического района мужчины с ножом в руке, на место незамедлительно выдвинулся экипаж патрульно-постовой службы.С ранением правой ноги мужчина доставлен в больницу, но до прибытия медработников полицейскими была оказана ему доврачебная помощь, поясняется в сообщении.Личность нападавшего установлена, по данному инциденту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, добавляет пресс-служба.Местные СМИ сообщили, что мужчина лечился в туберкулезном госпитале, у него коронавирус, но он оттуда якобы сбежал.
https://ria.ru/20201214/okhotnik-1589070374.html
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россия, гумвд, челябинск, происшествия

В Челябинске полицейский прострелил ногу мужчине с ножом

17:16 14.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 14 дек – РИА Новости. Полицейский в Челябинске прострелил ногу мужчине с ножом возле библиотеки, по данному факту идет проверка, сообщила в понедельник пресс-служба ГУМВД России по региону.
В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Челябинску, местные жители сообщили о происшествии у библиотеки в Металлургическом районе по улице Шоссе Металлургов: "много полиции, скорая", "на снегу много крови".
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По данным полиции, в УМВД России по Челябинску поступило сообщение о нахождении в помещении библиотеки Металлургического района мужчины с ножом в руке, на место незамедлительно выдвинулся экипаж патрульно-постовой службы.

"Прибывшие полицейские обнаружили подозрительного мужчину с ножом в руке уже на улице. Требование стражей правопорядка бросить опасный предмет он проигнорировал и двинулся в их сторону. Предупредительный выстрел в воздух мужчину не остановил. Пресекая противоправное деяние, один из полицейских произвел выстрел мужчине в ногу. В дальнейшем нападавший был обезоружен", - говорится в сообщении.

С ранением правой ноги мужчина доставлен в больницу, но до прибытия медработников полицейскими была оказана ему доврачебная помощь, поясняется в сообщении.
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Личность нападавшего установлена, по данному инциденту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, добавляет пресс-служба.
Местные СМИ сообщили, что мужчина лечился в туберкулезном госпитале, у него коронавирус, но он оттуда якобы сбежал.
 
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