https://ria.ru/20201214/nokia-1589101209.html
Первый ноутбук от Nokia оценили в 60 000 рублей
Первый ноутбук от Nokia оценили в 60 000 рублей
Первый ноутбук от финской компании Nokia, получивший название PureBook X14, официально представлен. Начальным рынком для лэптопа станет Индия, сообщает... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T13:07
2020-12-14T13:07
2020-12-14T13:07
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Первый ноутбук от финской компании Nokia, получивший название PureBook X14, официально представлен. Начальным рынком для лэптопа станет Индия, сообщает крупнейший интернет-магазин страны Flipkart.Ноутбук получил 14-дюймовый IPS-дисплей в компактном корпусе. За производительность отвечает процессор Intel Core i5-10210U Comet Lake, работающий с интегрированной графикой Intel UHD Graphics 620. Пока предусмотрена лишь одна версия Nokia PureBook X14, оснащенная 8 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти. Последняя — твердотельный накопитель, выполненный по технологии NVMe. Гаджет оснащен портами USB-A, USB-C и 3,5-миллиметровым аудиоджеком. Поддерживает ноутбук и всевозможные беспроводные интерфейсы. Наконец, заявлено, что ноутбук с ОС Windows 10 способен проработать до 8 часов на одной зарядке.В Индии предзаказ на Nokia PureBook X14 откроется уже 18 декабря. Там лэптоп предложат за 59 990 рупий (примерно 59 000 рублей). На мировой рынок устройство выйдет уже в 2021 году.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
windows, компьютерные технологии, nokia corporation, технологии
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости.
Первый ноутбук от финской компании Nokia, получивший название PureBook X14, официально представлен. Начальным рынком для лэптопа станет Индия, сообщает
крупнейший интернет-магазин страны Flipkart.
Ноутбук получил 14-дюймовый IPS-дисплей в компактном корпусе. За производительность отвечает процессор Intel Core i5-10210U Comet Lake, работающий с интегрированной графикой Intel UHD Graphics 620.
Пока предусмотрена лишь одна версия Nokia PureBook X14, оснащенная 8 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти. Последняя — твердотельный накопитель, выполненный по технологии NVMe.
Гаджет оснащен портами USB-A, USB-C и 3,5-миллиметровым аудиоджеком. Поддерживает ноутбук и всевозможные беспроводные интерфейсы. Наконец, заявлено, что ноутбук с ОС Windows 10 способен проработать до 8 часов на одной зарядке.
В Индии предзаказ на Nokia PureBook X14 откроется уже 18 декабря. Там лэптоп предложат за 59 990 рупий (примерно 59 000 рублей). На мировой рынок устройство выйдет уже в 2021 году.