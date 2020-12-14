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Песков не стал комментировать, кто является заказчиком убийства Немцова
Песков не стал комментировать, кто является заказчиком убийства Немцова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать, кто является заказчиком убийства Бориса Немцова, отметив, что впереди большая... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T13:35
2020-12-14T13:35
борис немцов
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать, кто является заказчиком убийства Бориса Немцова, отметив, что впереди большая пресс-конференция главы государства.Отвечая на вопрос, знает ли Путин, кто был заказчиком, Песков добавил, что "сам президент об этом сказал".На встрече с членами СПЧ 10 декабря Путин заявил, что по делу об убийстве Немцова "в целом все понятно, исполнители найдены, да и заказчики".Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит 27 февраля 2015 года около полуночи (23.31 мск) на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.
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борис немцов, дмитрий песков, владимир путин, общество

Песков не стал комментировать, кто является заказчиком убийства Немцова

13:35 14.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать, кто является заказчиком убийства Бориса Немцова, отметив, что впереди большая пресс-конференция главы государства.

"Нет, не мог бы. Впереди пресс-конференция большая, вы вольны это спрашивать... Я, к сожалению, не могу как-то раскрыть эти слова (Путина)", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, мог бы он подробнее раскрыть слова президента, который сообщил, уже понятно, кто был заказчикам убийства Немцова.

Отвечая на вопрос, знает ли Путин, кто был заказчиком, Песков добавил, что "сам президент об этом сказал".
На встрече с членами СПЧ 10 декабря Путин заявил, что по делу об убийстве Немцова "в целом все понятно, исполнители найдены, да и заказчики".
Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит 27 февраля 2015 года около полуночи (23.31 мск) на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.07.2020
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