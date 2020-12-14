https://ria.ru/20201214/nemtsov-1589109648.html

Песков не стал комментировать, кто является заказчиком убийства Немцова

Песков не стал комментировать, кто является заказчиком убийства Немцова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать, кто является заказчиком убийства Бориса Немцова, отметив, что впереди большая... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T13:35

2020-12-14T13:35

2020-12-14T13:35

борис немцов

дмитрий песков

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/149134/99/1491349910_0:303:3081:2036_1920x0_80_0_0_744eff4f4fe2e076a852877ecb5a1520.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать, кто является заказчиком убийства Бориса Немцова, отметив, что впереди большая пресс-конференция главы государства.Отвечая на вопрос, знает ли Путин, кто был заказчиком, Песков добавил, что "сам президент об этом сказал".На встрече с членами СПЧ 10 декабря Путин заявил, что по делу об убийстве Немцова "в целом все понятно, исполнители найдены, да и заказчики".Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит 27 февраля 2015 года около полуночи (23.31 мск) на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.

https://ria.ru/20200729/1575099976.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борис немцов, дмитрий песков, владимир путин, общество