https://ria.ru/20201214/neft-1589095066.html

Иран не намерен спрашивать разрешение ОПЕК для увеличения добычи нефти

Иран не намерен спрашивать разрешение ОПЕК для увеличения добычи нефти

Тегеран не намерен спрашивать какое-либо разрешение у ОПЕК для того, чтобы увеличить добычу нефти в следующем году, заявил в понедельник министр нефти Ирана... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T12:38

2020-12-14T12:38

2020-12-14T12:38

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ТЕГЕРАН, 14 дек – РИА Новости. Тегеран не намерен спрашивать какое-либо разрешение у ОПЕК для того, чтобы увеличить добычу нефти в следующем году, заявил в понедельник министр нефти Ирана Бижан Зангане.Ранее Зангане, как сообщило агентство IRNA, представил планы ведомства на новый финансовый год, начинающийся в марте 2021 года, сообщив, что Иран намерен добывать 4,5 миллиона баррелей нефти и газового конденсата в день.Больше половины пойдет на экспорт, оставшаяся часть – на внутреннее потребление.Как следует из опубликованного агентством Shana отрывка выступления, он также подчеркнул, что увеличение объемов экспорта нефти до 2,3 миллиона баррелей в день - реализуемая задача, есть рынок, цены на нефть не упадут, ОПЕК может поддержать их.Замглавы организации планирования и бюджета Ирана Хамид Пурмохаммади в ноябре сообщал, что Иран в текущем году продавал в среднем от 600 до 700 тысяч баррелей нефти в день.Ранее президент Ирана Хасан Роухани в свете значительного сокращения иранского экспорта в последние годы сообщил, что Тегеран планирует продавать значительно больше 2,3 миллиона баррелей нефти в день в 2021 году.Подобные показатели были до введения со стороны США санкций, блокирующих поставки нефти Ираном в другие страны.Президент подчеркивал, что Ирану необходимо стать крупной экспортной силой, чтобы его нельзя было подвергнуть санкциям. Еще годом ранее иранские власти заявляли о необходимости снять зависимость от нефтяных доходов и разработали бюджет под эту цель.

https://radiosputnik.ria.ru/20200705/1573915963.html

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хасан роухани, опек, иран, сша, в мире