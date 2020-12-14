https://ria.ru/20201214/neft-1589059152.html

СМИ: Иран отправил в Венесуэлу танкер для погрузки нефти

СМИ: Иран отправил в Венесуэлу танкер для погрузки нефти

Нефтяной танкер Ndros зафрахтованный Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC), прибыл к побережью Венесуэлы для погрузки нефти, поскольку связи между... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T09:19

2020-12-14T09:19

2020-12-14T09:35

бижан зангане

pdvsa

венесуэла

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Нефтяной танкер Ndros зафрахтованный Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC), прибыл к побережью Венесуэлы для погрузки нефти, поскольку связи между двумя странами, находящимися под санкциями США, становятся все более тесными, передает агентство Блумберг со ссылкой на документы, имеющиеся в его распоряжении.Агентство указывает, что согласно документам танкер Ndros должен загрузить 1,9 миллиона баррелей нефти сорта Merey 16 в порту Хосе. "NIOC указана как клиент, PDVSA как грузоотправитель", - говорится в документах.Тегеран поставляет бензин и продукты питания в Венесуэлу, а Каракас Ирану - золото в качестве оплаты за помощь, указывает агентство. Так, в начале декабря Иран направил в Венесуэлу самую крупную партию судов с топливом за все время - всего насчитывалось порядка десяти танкеров с горючим.Против сотрудничества Ирана и Венесуэлы неоднократно выступали США, которые ввели санкции против обеих стран. Министерство юстиции страны в августе сообщало о конфискации, как заявляли в ведомстве, иранской нефти с четырех танкеров, направлявшихся в Венесуэлу. Однако затем министр нефти Ирана Бижан Зангане отметил, что конфискованное Вашингтоном топливо принадлежало Венесуэле, а не Ирану.

https://ria.ru/20201207/neft-1587953869.html

венесуэла

иран

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бижан зангане, pdvsa, венесуэла, иран, сша, в мире