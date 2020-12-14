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СМИ: Иран отправил в Венесуэлу танкер для погрузки нефти
СМИ: Иран отправил в Венесуэлу танкер для погрузки нефти
Нефтяной танкер Ndros зафрахтованный Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC), прибыл к побережью Венесуэлы для погрузки нефти, поскольку связи между... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T09:19
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бижан зангане
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иран
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Нефтяной танкер Ndros зафрахтованный Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC), прибыл к побережью Венесуэлы для погрузки нефти, поскольку связи между двумя странами, находящимися под санкциями США, становятся все более тесными, передает агентство Блумберг со ссылкой на документы, имеющиеся в его распоряжении.Агентство указывает, что согласно документам танкер Ndros должен загрузить 1,9 миллиона баррелей нефти сорта Merey 16 в порту Хосе. "NIOC указана как клиент, PDVSA как грузоотправитель", - говорится в документах.Тегеран поставляет бензин и продукты питания в Венесуэлу, а Каракас Ирану - золото в качестве оплаты за помощь, указывает агентство. Так, в начале декабря Иран направил в Венесуэлу самую крупную партию судов с топливом за все время - всего насчитывалось порядка десяти танкеров с горючим.Против сотрудничества Ирана и Венесуэлы неоднократно выступали США, которые ввели санкции против обеих стран. Министерство юстиции страны в августе сообщало о конфискации, как заявляли в ведомстве, иранской нефти с четырех танкеров, направлявшихся в Венесуэлу. Однако затем министр нефти Ирана Бижан Зангане отметил, что конфискованное Вашингтоном топливо принадлежало Венесуэле, а не Ирану.
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бижан зангане, pdvsa, венесуэла, иран, сша, в мире

СМИ: Иран отправил в Венесуэлу танкер для погрузки нефти

09:19 14.12.2020 (обновлено: 09:35 14.12.2020)
 
© AFP 2020Сотрудники нефтяных компаний с флагами Венесуэлы и Ирана в порту Венесуэлы
Сотрудники нефтяных компаний с флагами Венесуэлы и Ирана в порту Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© AFP 2020
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Нефтяной танкер Ndros зафрахтованный Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC), прибыл к побережью Венесуэлы для погрузки нефти, поскольку связи между двумя странами, находящимися под санкциями США, становятся все более тесными, передает агентство Блумберг со ссылкой на документы, имеющиеся в его распоряжении.
Агентство указывает, что согласно документам танкер Ndros должен загрузить 1,9 миллиона баррелей нефти сорта Merey 16 в порту Хосе. "NIOC указана как клиент, PDVSA как грузоотправитель", - говорится в документах.
Тегеран поставляет бензин и продукты питания в Венесуэлу, а Каракас Ирану - золото в качестве оплаты за помощь, указывает агентство. Так, в начале декабря Иран направил в Венесуэлу самую крупную партию судов с топливом за все время - всего насчитывалось порядка десяти танкеров с горючим.
Против сотрудничества Ирана и Венесуэлы неоднократно выступали США, которые ввели санкции против обеих стран. Министерство юстиции страны в августе сообщало о конфискации, как заявляли в ведомстве, иранской нефти с четырех танкеров, направлявшихся в Венесуэлу. Однако затем министр нефти Ирана Бижан Зангане отметил, что конфискованное Вашингтоном топливо принадлежало Венесуэле, а не Ирану.
Иранский нефтяник - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
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Бижан ЗанганеPDVSAВенесуэлаИранСШАВ мире
 
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