https://ria.ru/20201214/nasilie-1589111256.html

В Госдуме оценили готовность законопроекта о семейно-бытовом насилии

В Госдуме оценили готовность законопроекта о семейно-бытовом насилии

Законопроект "Об основах профилактики семейно-бытового насилия", работа над которым ведется депутатами ГД и сенаторами, практически готов, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T13:42

2020-12-14T13:42

2020-12-14T13:42

домашнее насилие

оксана пушкина

госдума рф

владимир путин

общество

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Законопроект "Об основах профилактики семейно-бытового насилия", работа над которым ведется депутатами ГД и сенаторами, практически готов, сообщила РИА Новости в понедельник зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.Она добавила, что все члены рабочей группы, в которую сходят депутаты ГД, сенаторы, представители профильных министерств и ведомств "заинтересованы в решении проблемы".Разрабатываемый законопроект о профилактике семейно-бытового насилия предусматривает меры по предупреждению насилия на бытовом уровне. Первоначальная версия документа предполагала введение защитных и судебных предписаний, которые должны защитить жертву домашнего насилия от агрессора. Парламентарии предлагали всем желающим высказать свое мнение по проекту в конце 2019 года, на проект поступило около 11 тысяч отзывов. Документ планировалось внести в ГД до конца января 2020 года, однако он так и не был внесен.Президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что у него смешанное отношение к проекту. По мнению президента, документ нужно спокойно обсуждать в обществе, попробовать прогнозировать его результаты и только потом принимать окончательное решение.

https://realty.ria.ru/20200708/1574053091.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

домашнее насилие, оксана пушкина, госдума рф, владимир путин, общество