В Госдуме оценили готовность законопроекта о семейно-бытовом насилии
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Законопроект "Об основах профилактики семейно-бытового насилия", работа над которым ведется депутатами ГД и сенаторами, практически готов, сообщила РИА Новости в понедельник зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
"Рабочая группа, которая была создана в Совете Федерации (по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в сфере предупреждения семейно-бытового насилия под руководством вице-спикера СФ Галины Кареловой – ред.) продолжает работу. Проведена огромная работа, разногласий между нами нет. Закон практически готов. Законы-спутники тоже готовы", - сказала Пушкина.
Она добавила, что все члены рабочей группы, в которую сходят депутаты ГД, сенаторы, представители профильных министерств и ведомств "заинтересованы в решении проблемы".
Разрабатываемый законопроект о профилактике семейно-бытового насилия предусматривает меры по предупреждению насилия на бытовом уровне. Первоначальная версия документа предполагала введение защитных и судебных предписаний, которые должны защитить жертву домашнего насилия от агрессора. Парламентарии предлагали всем желающим высказать свое мнение по проекту в конце 2019 года, на проект поступило около 11 тысяч отзывов. Документ планировалось внести в ГД до конца января 2020 года, однако он так и не был внесен.
Президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что у него смешанное отношение к проекту. По мнению президента, документ нужно спокойно обсуждать в обществе, попробовать прогнозировать его результаты и только потом принимать окончательное решение.