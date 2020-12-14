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Источник сообщил о нападении на сотрудника угрозыска с ножом во Владимире
Источник сообщил о нападении на сотрудника угрозыска с ножом во Владимире
Мужчина с ножом напал на сотрудника уголовного розыска во Владимире, нападавший задержан, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T21:34
2020-12-14T21:34
россия
следственный комитет россии (ск рф)
владимир
происшествия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Мужчина с ножом напал на сотрудника уголовного розыска во Владимире, нападавший задержан, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Он добавил, что сотрудник угрозыска намеревался задержать нападавшего в связи с тем, что последний находился в розыске.Позднее в пресс-службе следственного управления СК РФ сообщили РИА Новости о возбуждении уголовного дела по статье 318 "Применение насилия в отношении представителя власти".
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россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), владимир, происшествия

Источник сообщил о нападении на сотрудника угрозыска с ножом во Владимире

21:34 14.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Мужчина с ножом напал на сотрудника уголовного розыска во Владимире, нападавший задержан, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Молодой человек с ножом напал на сотрудника уголовного розыска. В настоящее время нападавший задержан, правоохранитель не пострадал, за медицинской помощью не обращался", - сказал собеседник.

Он добавил, что сотрудник угрозыска намеревался задержать нападавшего в связи с тем, что последний находился в розыске.
Позднее в пресс-службе следственного управления СК РФ сообщили РИА Новости о возбуждении уголовного дела по статье 318 "Применение насилия в отношении представителя власти".
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