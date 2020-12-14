https://ria.ru/20201214/myasnikov-1589187969.html

Мясников рассказал о смертельной опасности распространенной привычки

Мясников рассказал о смертельной опасности распространенной привычки

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" посоветовал зрителям не выдавливать прыщи, поскольку это может привести к очень опасным... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T18:01

2020-12-14T18:01

2020-12-14T20:38

александр мясников (врач)

александр скрябин

общество

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" посоветовал зрителям не выдавливать прыщи, поскольку это может привести к очень опасным последствиям.Мясников напомнил о судьбе композитора Александра Скрябина, который, по словам медика, в возрасте 43 лет выдавил прыщик на верхней губе, из-за чего у него развился сепсис, и он скончался через неделю."Поймите, 30 процентов людей являются носителями золотистого стафилококка, и он до поры спит", — рассказал врач.По его словам, из-за того что многие сейчас злоупотребляют антибиотиками, выдавливание прыщей может привести к летальному исходу. Привычка организма к антибиотикам вырабатывает у опасных микробов резистентность к ним, из-за чего лекарства могут не подействовать при развитии сепсиса, и пациент рискует умереть.

https://ria.ru/20201208/melanoma-1588150210.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), александр скрябин, общество