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Мясников рассказал о смертельной опасности распространенной привычки
Мясников рассказал о смертельной опасности распространенной привычки
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" посоветовал зрителям не выдавливать прыщи, поскольку это может привести к очень опасным... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T18:01
2020-12-14T20:38
александр мясников (врач)
александр скрябин
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" посоветовал зрителям не выдавливать прыщи, поскольку это может привести к очень опасным последствиям.Мясников напомнил о судьбе композитора Александра Скрябина, который, по словам медика, в возрасте 43 лет выдавил прыщик на верхней губе, из-за чего у него развился сепсис, и он скончался через неделю."Поймите, 30 процентов людей являются носителями золотистого стафилококка, и он до поры спит", — рассказал врач.По его словам, из-за того что многие сейчас злоупотребляют антибиотиками, выдавливание прыщей может привести к летальному исходу. Привычка организма к антибиотикам вырабатывает у опасных микробов резистентность к ним, из-за чего лекарства могут не подействовать при развитии сепсиса, и пациент рискует умереть.
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александр мясников (врач), александр скрябин, общество

Мясников рассказал о смертельной опасности распространенной привычки

18:01 14.12.2020 (обновлено: 20:38 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ПесняГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" посоветовал зрителям не выдавливать прыщи, поскольку это может привести к очень опасным последствиям.
Мясников напомнил о судьбе композитора Александра Скрябина, который, по словам медика, в возрасте 43 лет выдавил прыщик на верхней губе, из-за чего у него развился сепсис, и он скончался через неделю.
Обследование у дерматолога - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 10:01
Мясников рассказал, как снизить риск развития рака кожи
"Поймите, 30 процентов людей являются носителями золотистого стафилококка, и он до поры спит", — рассказал врач.
По его словам, из-за того что многие сейчас злоупотребляют антибиотиками, выдавливание прыщей может привести к летальному исходу. Привычка организма к антибиотикам вырабатывает у опасных микробов резистентность к ним, из-за чего лекарства могут не подействовать при развитии сепсиса, и пациент рискует умереть.
 
Александр Мясников (врач)Александр СкрябинОбщество
 
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