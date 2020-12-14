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Музеи в Подмосковье будут открыты для посетителей на новогодние каникулы
Музеи в Подмосковье будут открыты для посетителей на новогодние каникулы
Подмосковные музеи будут работать в новогодние каникулы, кроме 1 января, сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T17:59
2020-12-14T18:04
туризм
культура
новости культуры
выставки
музеи
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Подмосковные музеи будут работать в новогодние каникулы, кроме 1 января, сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова."Музеи у нас все работают, 1 января они будут закрыты, а дальше они до 11 января работают", - сказала Харламова на пресс-конференции "Региональные музеи и Третьяковская галерея: презентация проекта Серпуховского историко-художественного музея ''Мир, сотворенный заново".Подмосковные музеи, посещать которые было запрещено до 13 декабря из-за ситуации с коронавирусом, возобновили прием посетителей с понедельника.
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туризм, новости культуры, выставки, музеи, московская область (подмосковье)

Музеи в Подмосковье будут открыты для посетителей на новогодние каникулы

17:59 14.12.2020 (обновлено: 18:04 14.12.2020)
 
© Фото предоставлено пресс-службой музея "Новый Иерусалим"Музейно-выставочный комплекс "Новый Иерусалим"
Музейно-выставочный комплекс Новый Иерусалим - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© Фото предоставлено пресс-службой музея "Новый Иерусалим"
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Подмосковные музеи будут работать в новогодние каникулы, кроме 1 января, сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.
"Музеи у нас все работают, 1 января они будут закрыты, а дальше они до 11 января работают", - сказала Харламова на пресс-конференции "Региональные музеи и Третьяковская галерея: презентация проекта Серпуховского историко-художественного музея ''Мир, сотворенный заново".
Подмосковные музеи, посещать которые было запрещено до 13 декабря из-за ситуации с коронавирусом, возобновили прием посетителей с понедельника.
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