https://ria.ru/20201214/muzei-1589187163.html

Музеи в Подмосковье будут открыты для посетителей на новогодние каникулы

Музеи в Подмосковье будут открыты для посетителей на новогодние каникулы

Подмосковные музеи будут работать в новогодние каникулы, кроме 1 января, сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T17:59

2020-12-14T17:59

2020-12-14T18:04

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Подмосковные музеи будут работать в новогодние каникулы, кроме 1 января, сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова."Музеи у нас все работают, 1 января они будут закрыты, а дальше они до 11 января работают", - сказала Харламова на пресс-конференции "Региональные музеи и Третьяковская галерея: презентация проекта Серпуховского историко-художественного музея ''Мир, сотворенный заново".Подмосковные музеи, посещать которые было запрещено до 13 декабря из-за ситуации с коронавирусом, возобновили прием посетителей с понедельника.

https://ria.ru/20201210/kultura-1587693279.html

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туризм, новости культуры, выставки, музеи, московская область (подмосковье)