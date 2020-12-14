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https://ria.ru/20201214/mutatsiya-1589212876.html
ВОЗ прокомментировала обнаружение новой мутации COVID-19 в Великобритании
ВОЗ прокомментировала обнаружение новой мутации COVID-19 в Великобритании
Пока нет никаких доказательств того, что новая мутация COVID-19 из Великобритании серьезно влияет на структуру вируса, заявила на брифинге в понедельник глава... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T19:57
2020-12-14T20:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
великобритания
в мире
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ЖЕНЕВА, 14 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Пока нет никаких доказательств того, что новая мутация COVID-19 из Великобритании серьезно влияет на структуру вируса, заявила на брифинге в понедельник глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, воз, великобритания, в мире

ВОЗ прокомментировала обнаружение новой мутации COVID-19 в Великобритании

19:57 14.12.2020 (обновлено: 20:04 14.12.2020)
 
© РИА НовостиЛондон перед введением ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом
Лондон перед введением ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости
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ЖЕНЕВА, 14 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Пока нет никаких доказательств того, что новая мутация COVID-19 из Великобритании серьезно влияет на структуру вируса, заявила на брифинге в понедельник глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

"На данный момент, нет свидетельств того, что эта мутация как-то иначе себя ведет. Но необходимо проявлять осторожность в оценке ситуации. Мы внимательно следим за тем, будут ли у мутации найдены изменения, которые могут нейтрализовать антитела. И мы также тестируем на это все мутации, которые появляются", - сказала она.

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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗВеликобританияВ мире
 
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