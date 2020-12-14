https://ria.ru/20201214/mutatsiya-1589212876.html
ВОЗ прокомментировала обнаружение новой мутации COVID-19 в Великобритании
ВОЗ прокомментировала обнаружение новой мутации COVID-19 в Великобритании
Пока нет никаких доказательств того, что новая мутация COVID-19 из Великобритании серьезно влияет на структуру вируса, заявила на брифинге в понедельник глава... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T19:57
2020-12-14T19:57
2020-12-14T20:04
распространение нового коронавируса
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воз
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ЖЕНЕВА, 14 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Пока нет никаких доказательств того, что новая мутация COVID-19 из Великобритании серьезно влияет на структуру вируса, заявила на брифинге в понедельник глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, воз, великобритания, в мире