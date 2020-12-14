ВОЗ прокомментировала обнаружение новой мутации COVID-19 в Великобритании

"На данный момент, нет свидетельств того, что эта мутация как-то иначе себя ведет. Но необходимо проявлять осторожность в оценке ситуации. Мы внимательно следим за тем, будут ли у мутации найдены изменения, которые могут нейтрализовать антитела. И мы также тестируем на это все мутации, которые появляются", - сказала она.