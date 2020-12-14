https://ria.ru/20201214/mosoblenergo-1589089367.html

АО "Мособлэнерго" провело учения по ГО и ЧС

АО "Мособлэнерго" провело учения по ГО и ЧС

Акционерное общество "Мособлэнерго" провело командно-штабное учение и 49 тренировок по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, говорится в сообщении... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T12:33

2020-12-14T12:33

2020-12-14T12:33

новости подмосковья

мособлэнерго (акционерное общество "мособлэнерго")

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Акционерное общество "Мособлэнерго" провело командно-штабное учение и 49 тренировок по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики региона.Командно-штабное учение проводилось в Раменском филиале АО "Мособлэнерго". На мероприятии была отработана ликвидация условной аварийной ситуации, связанная с прекращением энергоснабжения потребителей в условиях пониженных температур на распределительном трансформаторном пункте №12 в городе Раменское."Отрабатывался порядок действий работников при чрезвычайных ситуациях. Кроме того, впервые во всех филиалах компании были проведены тренировки по эвакуации техники в случае возникновения пожара в гаражных боксах. Цель этих тренировок – отработать порядок взаимодействия работников компании, пожарных и медиков при возникновении возгорания на энергетических объектах", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

https://ria.ru/20201214/podmoskove-1589077256.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мособлэнерго (акционерное общество "мособлэнерго")