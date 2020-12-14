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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201214/mosoblenergo-1589089367.html
АО "Мособлэнерго" провело учения по ГО и ЧС
АО "Мособлэнерго" провело учения по ГО и ЧС
Акционерное общество "Мособлэнерго" провело командно-штабное учение и 49 тренировок по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, говорится в сообщении... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T12:33
2020-12-14T12:33
новости подмосковья
мособлэнерго (акционерное общество "мособлэнерго")
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Акционерное общество "Мособлэнерго" провело командно-штабное учение и 49 тренировок по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики региона.Командно-штабное учение проводилось в Раменском филиале АО "Мособлэнерго". На мероприятии была отработана ликвидация условной аварийной ситуации, связанная с прекращением энергоснабжения потребителей в условиях пониженных температур на распределительном трансформаторном пункте №12 в городе Раменское."Отрабатывался порядок действий работников при чрезвычайных ситуациях. Кроме того, впервые во всех филиалах компании были проведены тренировки по эвакуации техники в случае возникновения пожара в гаражных боксах. Цель этих тренировок – отработать порядок взаимодействия работников компании, пожарных и медиков при возникновении возгорания на энергетических объектах", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.
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мособлэнерго (акционерное общество "мособлэнерго")

АО "Мособлэнерго" провело учения по ГО и ЧС

12:33 14.12.2020
 
© Фото : Администрация городского округа ДолгопрудныйАкционерное общество "Мособлэнерго" провело командно-штабное учение и 49 тренировок по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Акционерное общество Мособлэнерго провело командно-штабное учение и 49 тренировок по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© Фото : Администрация городского округа Долгопрудный
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Акционерное общество "Мособлэнерго" провело командно-штабное учение и 49 тренировок по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики региона.
Командно-штабное учение проводилось в Раменском филиале АО "Мособлэнерго". На мероприятии была отработана ликвидация условной аварийной ситуации, связанная с прекращением энергоснабжения потребителей в условиях пониженных температур на распределительном трансформаторном пункте №12 в городе Раменское.
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"Отрабатывался порядок действий работников при чрезвычайных ситуациях. Кроме того, впервые во всех филиалах компании были проведены тренировки по эвакуации техники в случае возникновения пожара в гаражных боксах. Цель этих тренировок – отработать порядок взаимодействия работников компании, пожарных и медиков при возникновении возгорания на энергетических объектах", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.
 
Новости ПодмосковьяМособлэнерго (Акционерное общество "Мособлэнерго")
 
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