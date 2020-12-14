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Жительница Башкирии застряла в заборе и замерзла насмерть
Жительница Башкирии застряла в заборе и замерзла насмерть
В Чишминском районе Башкирии женщина застряла в заборе и замерзла насмерть, об этом сообщает ГТРК "Башкортостан". РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T07:41
2020-12-14T09:25
республика башкортостан
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Чишминском районе Башкирии женщина застряла в заборе и замерзла насмерть, об этом сообщает ГТРК "Башкортостан".Трагедия произошла накануне в деревне Дема, погибшую нашли висящей на металлической ограде без признаков жизни.Как рассказали ГТРК в пресс-службе СУ СК по республике, по факту обнаружения тела проводится доследственная проверка."В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы. По предварительным данным, признаков криминального характера не установлено", — сообщили в ведомстве.
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республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Жительница Башкирии застряла в заборе и замерзла насмерть

07:41 14.12.2020 (обновлено: 09:25 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Чишминском районе Башкирии женщина застряла в заборе и замерзла насмерть, об этом сообщает ГТРК "Башкортостан".
Трагедия произошла накануне в деревне Дема, погибшую нашли висящей на металлической ограде без признаков жизни.
Как рассказали ГТРК в пресс-службе СУ СК по республике, по факту обнаружения тела проводится доследственная проверка.
"В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы. По предварительным данным, признаков криминального характера не установлено", — сообщили в ведомстве.
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Республика БашкортостанСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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