https://ria.ru/20201214/moroz-1589053006.html
Жительница Башкирии застряла в заборе и замерзла насмерть
Жительница Башкирии застряла в заборе и замерзла насмерть
В Чишминском районе Башкирии женщина застряла в заборе и замерзла насмерть, об этом сообщает ГТРК "Башкортостан". РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T07:41
2020-12-14T07:41
2020-12-14T09:25
республика башкортостан
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Чишминском районе Башкирии женщина застряла в заборе и замерзла насмерть, об этом сообщает ГТРК "Башкортостан".Трагедия произошла накануне в деревне Дема, погибшую нашли висящей на металлической ограде без признаков жизни.Как рассказали ГТРК в пресс-службе СУ СК по республике, по факту обнаружения тела проводится доследственная проверка."В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы. По предварительным данным, признаков криминального характера не установлено", — сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20201205/moroz-1587789812.html
республика башкортостан
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республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф), происшествия