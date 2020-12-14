https://ria.ru/20201214/minsk-1589207444.html

Правозащитники заявили о более ста задержанных на митинге в Минске

Правозащитники заявили о более ста задержанных на митинге в Минске

Число задержанных на протестном "марше пенсионеров" в Минске в понедельник превысило 100, сообщил не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T19:29

2020-12-14T19:29

2020-12-14T21:29

протесты в белоруссии

весна

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587922000_0:234:3047:1948_1920x0_80_0_0_ef6fd43e81e851fa9993d87a724cf723.jpg

МИНСК, 14 дек – РИА Новости. Число задержанных на протестном "марше пенсионеров" в Минске в понедельник превысило 100, сообщил не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна".Ранее центр сообщал о 70-80 задержанных.К настоящему времени в списке на сайте "Весны" 102 задержанных на несанкционированном "марше пенсионеров", они были доставлены в различные отделения милиции в Минске. Список обновляется по мере поступления новой информации. По данным центра, ряд задержанных уже отпустили из милиции.В ГУВД Мингорисполкома информацию о количестве доставленных в РУВД для разбирательства не приводят.Ранее в понедельник на площади Независимости возле Красного костела в центре белорусской столицы собрались несколько десятков участников несанкционированного массового мероприятия - "марша пенсионеров", у некоторых из них были при себе оппозиционная бело-красно-белые символика. Они хотели провести шествие, но конкретный маршрут обозначен не был. Однако к месту сбора протестующих прибыли четыре автобуса, несколько милицейских микроавтобусов. Из автобусов вышли многочисленные силовики, которые окружили и заблокировали участников "марша пенсионеров" на площади. После этого были проведены задержания, протестующих проводили в автобусы.Несанкционированные "марши пенсионеров" ранее по понедельникам проходили в Минске беспрепятственно в виде шествий по пешеходной части проспекта Независимости. Три недели назад правоохранители начали препятствовать проведению "маршей пенсионеров", блокировать их участникам дорогу.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, в последнее время они переместились с улиц во дворы жилых домов.

https://ria.ru/20201214/diplomatiya-1588786170.html

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

весна, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире