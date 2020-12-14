https://ria.ru/20201214/maski-1589090511.html

"Аэрофлот" не будет пускать в самолет пассажиров без масок

"Аэрофлот" не будет пускать в самолет пассажиров без масок

Российская авиакомпания "Аэрофлот" в связи со сложной эпидемиологической обстановкой усиливает контроль за соблюдением масочного режима на борту и не будет... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T12:18

2020-12-14T12:18

2020-12-14T12:32

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" в связи со сложной эпидемиологической обстановкой усиливает контроль за соблюдением масочного режима на борту и не будет пускать в самолет пассажиров без медицинских масок, сообщает пресс-служба компании.Авиакомпания напоминает, что пассажиры обязаны использовать защитную маску, полностью закрывающую нос и рот, при посадке на борт и в течение всего полёта. Снимать маску в течение полёта можно только для её замены и во время приёма пищи. "Пассажиры, ношение маски для которых невозможно по медицинским показаниям или иным причинам, в соответствии с требованием действующего законодательства также не могут быть допущены к полёту", - говорится в сообщении."Действия сотрудников "Аэрофлота" продиктованы заботой о здоровье пассажиров и экипажа. Авиакомпания строго выполняет требования Роспотребнадзора и делает всё для того, чтобы каждый рейс в условиях пандемии был комфортным и безопасным", - отмечает компания.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://radiosputnik.ria.ru/20201212/maska-1588882711.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, аэрофлот, общество