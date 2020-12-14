"Аэрофлот" не будет пускать в самолет пассажиров без масок
12:18 14.12.2020 (обновлено: 12:32 14.12.2020)
© Пресс-служба Airbus / Перейти в фотобанкДальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350-900 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево
© Пресс-служба Airbus
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" в связи со сложной эпидемиологической обстановкой усиливает контроль за соблюдением масочного режима на борту и не будет пускать в самолет пассажиров без медицинских масок, сообщает пресс-служба компании.
"В связи со сложной эпидемиологической обстановкой "Аэрофлот" усиливает контроль за соблюдением масочного режима на борту... Строгое исполнение требований по использованию средств индивидуальной защиты является важным условием допуска пассажиров к полёту. Авиакомпания придерживается жёсткой позиции в отношении нарушителей. Пассажиры, которые по любым причинам отказываются надлежащим образом использовать средства индивидуальной защиты, не допускаются к полёту", - говорится в сообщении.
Авиакомпания напоминает, что пассажиры обязаны использовать защитную маску, полностью закрывающую нос и рот, при посадке на борт и в течение всего полёта. Снимать маску в течение полёта можно только для её замены и во время приёма пищи. "Пассажиры, ношение маски для которых невозможно по медицинским показаниям или иным причинам, в соответствии с требованием действующего законодательства также не могут быть допущены к полёту", - говорится в сообщении.
"Действия сотрудников "Аэрофлота" продиктованы заботой о здоровье пассажиров и экипажа. Авиакомпания строго выполняет требования Роспотребнадзора и делает всё для того, чтобы каждый рейс в условиях пандемии был комфортным и безопасным", - отмечает компания.
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