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"Аэрофлот" не будет пускать в самолет пассажиров без масок
"Аэрофлот" не будет пускать в самолет пассажиров без масок
Российская авиакомпания "Аэрофлот" в связи со сложной эпидемиологической обстановкой усиливает контроль за соблюдением масочного режима на борту и не будет... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T12:18
2020-12-14T12:32
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" в связи со сложной эпидемиологической обстановкой усиливает контроль за соблюдением масочного режима на борту и не будет пускать в самолет пассажиров без медицинских масок, сообщает пресс-служба компании.Авиакомпания напоминает, что пассажиры обязаны использовать защитную маску, полностью закрывающую нос и рот, при посадке на борт и в течение всего полёта. Снимать маску в течение полёта можно только для её замены и во время приёма пищи. "Пассажиры, ношение маски для которых невозможно по медицинским показаниям или иным причинам, в соответствии с требованием действующего законодательства также не могут быть допущены к полёту", - говорится в сообщении."Действия сотрудников "Аэрофлота" продиктованы заботой о здоровье пассажиров и экипажа. Авиакомпания строго выполняет требования Роспотребнадзора и делает всё для того, чтобы каждый рейс в условиях пандемии был комфортным и безопасным", - отмечает компания.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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туризм, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, аэрофлот, общество

"Аэрофлот" не будет пускать в самолет пассажиров без масок

12:18 14.12.2020 (обновлено: 12:32 14.12.2020)
 
© Пресс-служба Airbus / Перейти в фотобанкДальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350-900 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево
Дальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350-900 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© Пресс-служба Airbus
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" в связи со сложной эпидемиологической обстановкой усиливает контроль за соблюдением масочного режима на борту и не будет пускать в самолет пассажиров без медицинских масок, сообщает пресс-служба компании.
"В связи со сложной эпидемиологической обстановкой "Аэрофлот" усиливает контроль за соблюдением масочного режима на борту... Строгое исполнение требований по использованию средств индивидуальной защиты является важным условием допуска пассажиров к полёту. Авиакомпания придерживается жёсткой позиции в отношении нарушителей. Пассажиры, которые по любым причинам отказываются надлежащим образом использовать средства индивидуальной защиты, не допускаются к полёту", - говорится в сообщении.
Авиакомпания напоминает, что пассажиры обязаны использовать защитную маску, полностью закрывающую нос и рот, при посадке на борт и в течение всего полёта. Снимать маску в течение полёта можно только для её замены и во время приёма пищи. "Пассажиры, ношение маски для которых невозможно по медицинским показаниям или иным причинам, в соответствии с требованием действующего законодательства также не могут быть допущены к полёту", - говорится в сообщении.
"Действия сотрудников "Аэрофлота" продиктованы заботой о здоровье пассажиров и экипажа. Авиакомпания строго выполняет требования Роспотребнадзора и делает всё для того, чтобы каждый рейс в условиях пандемии был комфортным и безопасным", - отмечает компания.
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