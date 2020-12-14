https://ria.ru/20201214/maska-1589050224.html

Семью сняли с рейса из-за отказавшегося надеть маску ребенка

Семью сняли с рейса из-за отказавшегося надеть маску ребенка

В США семью сняли с рейса из-за отказавшегося надеть маску двухлетнего ребенка, об этом сообщает The Sun. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T06:00

2020-12-14T06:00

2020-12-14T06:00

сша

united airlines

в мире

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. В США семью сняли с рейса из-за отказавшегося надеть маску двухлетнего ребенка, об этом сообщает The Sun.Инцидент произошел в аэропорту Денвера, семья из трех человек планировала вылететь в город Ньюарк рейсом авиакомпании United Airlines. После посадки в самолет Элиза Орбан с мужем попытались надеть медицинскую маску на свою двухлетнюю дочь, однако у них это не получилось, так как девочка сопротивлялась.В результате непосредственно перед взлетом к родителям подошла стюардесса авиакомпании и приказала покинуть воздушное судно. По словам Орбан, ее муж попытался объяснить сотруднице ситуацию, однако та не изменила свое решение. Женщина рассказала, что авиакомпания не стала доставать их багаж, в котором находилось детское автокресло, а также внесла семью в свой черный список.В своем Instagram Орбан написала, что после снятия с рейса ощущала "замешательство, неверие, отвращение и унижение".При этом United Airlines сообщила The Sun, что наивысшим приоритетом авиакомпании являются здоровье и безопасность ее сотрудников и клиентов, а ношение маски является обязательным для всех пассажиров возрастом от двух лет и выше. Также авиаперевозчик указал, что связался с семьей Орбан и вернул ей билеты и багаж, проводится расследование инцидента.

https://ria.ru/20200626/1573540322.html

https://ria.ru/20200908/samolet-1576839495.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, united airlines, в мире