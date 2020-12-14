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Еще одна средиземноморская страна готова принимать россиян
Еще одна средиземноморская страна готова принимать россиян
Марокко открылась для иностранцев, которым не нужна виза, и Россия вошла в список государств, туристам из которых разрешен въезд, сообщает Турпорм. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T19:09
2020-12-14T19:09
авиарейсы
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туризм
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Марокко открылась для иностранцев, которым не нужна виза, и Россия вошла в список государств, туристам из которых разрешен въезд, сообщает Турпорм. По предварительным данным, в ближайшее время восстановится и авиаперевозка. Первый планируемый рейс должен состояться 26 декабря по маршруту Москва – Касабланка. Кроме того, доступен маршрут через Стамбул.Для въезда необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, который сделан не ранее чем за 72 часа до вылета, и подтвержденное бронирование в отеле или приглашение. Детям до 11 лет анализ на коронавирус не требуется. Карантина по прибытию нет. В общественных местах необходимо носить маски.Открыто больше половина достопримечательностей, список постоянно обновляется. Въезд в крупные города осуществляется по пропускам. Туристам достаточно предъявить ваучер.Работают большинство отелей и ресторанов, но последние — с ограничениями. Были приняты санитарные нормы для кафе и гостиниц. Каждое заведение в сфере гостеприимства было обязано пройти проверку государственной комиссии перед открытием.
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авиарейсы, туристы, коронавирус covid-19, рестораны, отели, куда можно лететь, куда поехать, туризм, новости - туризм, марокко, стамбул

Еще одна средиземноморская страна готова принимать россиян

19:09 14.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛюди в кафе на крыше одного из домов в городе Шифшавен
Люди в кафе на крыше одного из домов в городе Шифшавен - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Марокко открылась для иностранцев, которым не нужна виза, и Россия вошла в список государств, туристам из которых разрешен въезд, сообщает Турпорм.
По предварительным данным, в ближайшее время восстановится и авиаперевозка. Первый планируемый рейс должен состояться 26 декабря по маршруту Москва – Касабланка. Кроме того, доступен маршрут через Стамбул.
Для въезда необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, который сделан не ранее чем за 72 часа до вылета, и подтвержденное бронирование в отеле или приглашение. Детям до 11 лет анализ на коронавирус не требуется. Карантина по прибытию нет. В общественных местах необходимо носить маски.
Открыто больше половина достопримечательностей, список постоянно обновляется. Въезд в крупные города осуществляется по пропускам. Туристам достаточно предъявить ваучер.
Работают большинство отелей и ресторанов, но последние — с ограничениями. Были приняты санитарные нормы для кафе и гостиниц. Каждое заведение в сфере гостеприимства было обязано пройти проверку государственной комиссии перед открытием.
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