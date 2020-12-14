https://ria.ru/20201214/marokko-1589201980.html

Еще одна средиземноморская страна готова принимать россиян

Еще одна средиземноморская страна готова принимать россиян

Марокко открылась для иностранцев, которым не нужна виза, и Россия вошла в список государств, туристам из которых разрешен въезд, сообщает Турпорм. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T19:09

2020-12-14T19:09

2020-12-14T19:09

авиарейсы

туристы

коронавирус covid-19

рестораны

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туризм

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Марокко открылась для иностранцев, которым не нужна виза, и Россия вошла в список государств, туристам из которых разрешен въезд, сообщает Турпорм. По предварительным данным, в ближайшее время восстановится и авиаперевозка. Первый планируемый рейс должен состояться 26 декабря по маршруту Москва – Касабланка. Кроме того, доступен маршрут через Стамбул.Для въезда необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, который сделан не ранее чем за 72 часа до вылета, и подтвержденное бронирование в отеле или приглашение. Детям до 11 лет анализ на коронавирус не требуется. Карантина по прибытию нет. В общественных местах необходимо носить маски.Открыто больше половина достопримечательностей, список постоянно обновляется. Въезд в крупные города осуществляется по пропускам. Туристам достаточно предъявить ваучер.Работают большинство отелей и ресторанов, но последние — с ограничениями. Были приняты санитарные нормы для кафе и гостиниц. Каждое заведение в сфере гостеприимства было обязано пройти проверку государственной комиссии перед открытием.

https://ria.ru/20200111/1563263076.html

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