https://ria.ru/20201214/mandariny-1589071086.html

Раскрыт секрет выбора лучших мандаринов

Раскрыт секрет выбора лучших мандаринов

При покупке мандаринов нужно выбирать красивые плоды, без гнили и пятнышек, а их кожица должна быть ровной. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T10:58

2020-12-14T10:58

2020-12-14T12:14

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мандарины

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. При покупке мандаринов нужно выбирать красивые плоды, без гнили и пятнышек, а их кожица должна быть ровной. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.Каждый плод нужно тщательно осмотреть: фрукт должен быть ароматным, упругим, равномерно окрашенным и без вмятин или повреждений кожуры. Мандарин не должен быть слишком мягким или твердым, а также сухим. Хвостик с зелеными листьями, как отмечает ведомство, не является показателем свежести. В Роспотребнадзоре также отметили, что чем светлее плод, тем кислее мякоть. Спелые фрукты, как напомнили в ведомстве, долго не хранятся. Хранить мандарины нужно в специальном отсеке холодильника при температуре плюс шесть градусов, а их кожицу натереть растительным маслом. Также стоит переложить фрукты из пакета в сетку. Важно не давать им засохнуть. Кроме того, не следует обрывать листочки на веточках — это поможет сохранить свежесть фруктов. Цедру от цитрусовых нужно выбрасывать, а после тщательно вымыть руки, так как фрукты обрабатывают перед транспортировкой сернистыми соединениями — они вызывают астматический эффект. Бумагу, в которую оборачивают цитрусовые, пропитывают составом против образования гнили и плесени, а тара, в которой хранятся фрукты, может быть обработана антисептиком — он также может попасть и на фрукты. Поэтому в ведомстве рекомендуют перед едой тщательно мыть фрукты теплой водой с мылом.

https://ria.ru/20201207/mandarin-1587943150.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мандарины, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество