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https://ria.ru/20201214/mandariny-1589071086.html
Раскрыт секрет выбора лучших мандаринов
Раскрыт секрет выбора лучших мандаринов
При покупке мандаринов нужно выбирать красивые плоды, без гнили и пятнышек, а их кожица должна быть ровной. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T10:58
2020-12-14T12:14
новый год—2021
мандарины
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. При покупке мандаринов нужно выбирать красивые плоды, без гнили и пятнышек, а их кожица должна быть ровной. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.Каждый плод нужно тщательно осмотреть: фрукт должен быть ароматным, упругим, равномерно окрашенным и без вмятин или повреждений кожуры. Мандарин не должен быть слишком мягким или твердым, а также сухим. Хвостик с зелеными листьями, как отмечает ведомство, не является показателем свежести. В Роспотребнадзоре также отметили, что чем светлее плод, тем кислее мякоть. Спелые фрукты, как напомнили в ведомстве, долго не хранятся. Хранить мандарины нужно в специальном отсеке холодильника при температуре плюс шесть градусов, а их кожицу натереть растительным маслом. Также стоит переложить фрукты из пакета в сетку. Важно не давать им засохнуть. Кроме того, не следует обрывать листочки на веточках — это поможет сохранить свежесть фруктов. Цедру от цитрусовых нужно выбрасывать, а после тщательно вымыть руки, так как фрукты обрабатывают перед транспортировкой сернистыми соединениями — они вызывают астматический эффект. Бумагу, в которую оборачивают цитрусовые, пропитывают составом против образования гнили и плесени, а тара, в которой хранятся фрукты, может быть обработана антисептиком — он также может попасть и на фрукты. Поэтому в ведомстве рекомендуют перед едой тщательно мыть фрукты теплой водой с мылом.
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мандарины, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Раскрыт секрет выбора лучших мандаринов

10:58 14.12.2020 (обновлено: 12:14 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМандарины
Мандарины - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. При покупке мандаринов нужно выбирать красивые плоды, без гнили и пятнышек, а их кожица должна быть ровной. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Каждый плод нужно тщательно осмотреть: фрукт должен быть ароматным, упругим, равномерно окрашенным и без вмятин или повреждений кожуры. Мандарин не должен быть слишком мягким или твердым, а также сухим. Хвостик с зелеными листьями, как отмечает ведомство, не является показателем свежести. В Роспотребнадзоре также отметили, что чем светлее плод, тем кислее мякоть.
Спелые фрукты, как напомнили в ведомстве, долго не хранятся.
Хранить мандарины нужно в специальном отсеке холодильника при температуре плюс шесть градусов, а их кожицу натереть растительным маслом. Также стоит переложить фрукты из пакета в сетку. Важно не давать им засохнуть.
Кроме того, не следует обрывать листочки на веточках — это поможет сохранить свежесть фруктов. Цедру от цитрусовых нужно выбрасывать, а после тщательно вымыть руки, так как фрукты обрабатывают перед транспортировкой сернистыми соединениями — они вызывают астматический эффект. Бумагу, в которую оборачивают цитрусовые, пропитывают составом против образования гнили и плесени, а тара, в которой хранятся фрукты, может быть обработана антисептиком — он также может попасть и на фрукты. Поэтому в ведомстве рекомендуют перед едой тщательно мыть фрукты теплой водой с мылом.
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Новый год—2021МандариныФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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