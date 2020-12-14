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Спрятанного отцом мальчика из Кирова нашли и вернули матери
Спрятанного отцом мальчика из Кирова нашли и вернули матери
Судебные приставы разыскали на территории Нижегородской области шестилетнего ребенка, которого отец увез от матери в Кирове, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T11:52
2020-12-14T11:52
кировская область
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Судебные приставы разыскали на территории Нижегородской области шестилетнего ребенка, которого отец увез от матери в Кирове, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления УФССП России по Кировской области.По данным ведомства, мальчик проживал со своей матерью в соответствии с решением Ленинского районного суда города Кирова. Однако в конце ноября отец ребенка после свидания с ним не вернул его матери и скрывал его местонахождение. По словам женщины, уход за сыном он поручил постороннему человеку. При этом мальчик имеет хроническое заболевание и нуждается в наблюдении врача.Судя по размещенной на сайте УФССП по Кировской области фотографии мальчика с мамой, оба они были очень рады встрече.
https://ria.ru/20180525/1521282485.html
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кировская область, нижегородская область, происшествия

Спрятанного отцом мальчика из Кирова нашли и вернули матери

11:52 14.12.2020
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкНовое здание Калининградского областного суда
Новое здание Калининградского областного суда - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Судебные приставы разыскали на территории Нижегородской области шестилетнего ребенка, которого отец увез от матери в Кирове, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления УФССП России по Кировской области.
По данным ведомства, мальчик проживал со своей матерью в соответствии с решением Ленинского районного суда города Кирова. Однако в конце ноября отец ребенка после свидания с ним не вернул его матери и скрывал его местонахождение. По словам женщины, уход за сыном он поручил постороннему человеку. При этом мальчик имеет хроническое заболевание и нуждается в наблюдении врача.
"Сотрудники розыска УФССП России по Кировской области установили местонахождение мальчика совместно с судебными приставами из Нижегородской области, где он и был обнаружен в воскресенье. В соответствии с решением суда ребенок передан матери", - рассказали агентству в пресс-службе регионального ведомства.
Судя по размещенной на сайте УФССП по Кировской области фотографии мальчика с мамой, оба они были очень рады встрече.
Поисковая группа во время розыска пропавшего ребенка. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.05.2018
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"Найден, жив. Найден, погиб". Как пропадают дети
 
Кировская областьНижегородская областьПроисшествия
 
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