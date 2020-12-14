https://ria.ru/20201214/malchik-1589085417.html

Спрятанного отцом мальчика из Кирова нашли и вернули матери

Спрятанного отцом мальчика из Кирова нашли и вернули матери

Судебные приставы разыскали на территории Нижегородской области шестилетнего ребенка, которого отец увез от матери в Кирове, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T11:52

2020-12-14T11:52

2020-12-14T11:52

кировская область

нижегородская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Судебные приставы разыскали на территории Нижегородской области шестилетнего ребенка, которого отец увез от матери в Кирове, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления УФССП России по Кировской области.По данным ведомства, мальчик проживал со своей матерью в соответствии с решением Ленинского районного суда города Кирова. Однако в конце ноября отец ребенка после свидания с ним не вернул его матери и скрывал его местонахождение. По словам женщины, уход за сыном он поручил постороннему человеку. При этом мальчик имеет хроническое заболевание и нуждается в наблюдении врача.Судя по размещенной на сайте УФССП по Кировской области фотографии мальчика с мамой, оба они были очень рады встрече.

https://ria.ru/20180525/1521282485.html

кировская область

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кировская область, нижегородская область, происшествия