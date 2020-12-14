Спрятанного отцом мальчика из Кирова нашли и вернули матери
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Судебные приставы разыскали на территории Нижегородской области шестилетнего ребенка, которого отец увез от матери в Кирове, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления УФССП России по Кировской области.
По данным ведомства, мальчик проживал со своей матерью в соответствии с решением Ленинского районного суда города Кирова. Однако в конце ноября отец ребенка после свидания с ним не вернул его матери и скрывал его местонахождение. По словам женщины, уход за сыном он поручил постороннему человеку. При этом мальчик имеет хроническое заболевание и нуждается в наблюдении врача.
"Сотрудники розыска УФССП России по Кировской области установили местонахождение мальчика совместно с судебными приставами из Нижегородской области, где он и был обнаружен в воскресенье. В соответствии с решением суда ребенок передан матери", - рассказали агентству в пресс-службе регионального ведомства.
Судя по размещенной на сайте УФССП по Кировской области фотографии мальчика с мамой, оба они были очень рады встрече.
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