https://ria.ru/20201214/lukashenko-1589122758.html

Лукашенко помог напоить водой пациентку в больнице, где лечат от COVID-19

Лукашенко помог напоить водой пациентку в больнице, где лечат от COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко при посещении больницы, где лечат больных с коронавирусной инфекцией COVID-19, помог напоить пожилую пациентку водой,... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T14:24

2020-12-14T14:24

2020-12-14T14:24

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 14 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко при посещении больницы, где лечат больных с коронавирусной инфекцией COVID-19, помог напоить пожилую пациентку водой, она узнала в своем помощнике главу государства только после того, как он сдвинул с лица респиратор. Видео общения распространил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого".В понедельник пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава государства посетил 4-ю городскую клиническую больницу имени Н. Савченко в Минске. Здесь, по ее данным, глава государства ознакомился с лечением больных с коронавирусом и пообщался с самими пациентами.Согласно видео, Лукашенко с сопровождающими его лицами и врачами клиники зашел в палату с пациентами. Он был в защитном респираторе, но без одноразовых перчаток, которые держал в руке.Пожилая женщина, вероятно, подключенная к кислородной точке, попыталась лежа попить воды из бутылки. "Вы хотите попить? Давайте поможем?" - предложил Лукашенко и вместе с еще одним человеком стал помогать пациентке присесть на кровати. После того, как женщина попила, он помог ей вновь прилечь.Сопровождающие Лукашенко люди, смеясь, предположили, что пациентка не узнала президента. Тогда Лукашенко, который летом заявлял, что перенес коронавирус на ногах, сдвинул вниз респиратор, чтобы женщина могла увидеть его лицо. "Ай-яй-яй… Вот спасибочки", - сказала пациентка и стала пожимать руку Лукашенко, пообещав ему, что выздоровеет. Президент пообещал приходить к пациентам в больницы чаще. Женщине он пожелал здоровья, поинтересовался, как ее зовут, и, уходя, напомнил, что ждет ее звонка после выздоровления.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последнее время в Белоруссии заметно ускорился суточный прирост выявленных случаев коронавируса по сравнению с летом и первой волной заболеваемости. Президент Белоруссии ранее заявил, что ситуация с COVID-19 в стране непростая, но она находится под контролем. По всей Белоруссии введен обязательный масочный режим. Поликлиники Минска в связи с эпидемиологической обстановкой временно прекратили плановый прием пациентов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201214/vaktsina-1589087419.html

минск

белоруссия

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коронавирус covid-19, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире