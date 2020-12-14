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В Лондоне введут максимальный уровень ограничений по COVID-19
В Лондоне введут максимальный уровень ограничений по COVID-19
Лондон c полуночи среды будет переведен на максимальный уровень ограничений в связи с резким ростом числа заражений коронавирусом, объявил глава минздрава... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T18:48
2020-12-14T18:49
туризм
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
лондон
в мире
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ЛОНДОН, 14 дек – РИА Новости, Мария Табак. Лондон c полуночи среды будет переведен на максимальный уровень ограничений в связи с резким ростом числа заражений коронавирусом, объявил глава минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок, выступая в парламенте в понедельник.После завершения 2 декабря национального локдауна столица была помещена на средний уровень ограничений, однако практически сразу в Лондоне начался рост заболевания COVID-19, несколько дней назад город вышел на первое место в стране. Особенно сложная ситуация сложилась на востоке столицы. В лондонском районе Гринвич пришлось закрыть все школы.Перевод на третий уровень ограничений означает, что рестораны и кафе смогут работать только на вынос и на доставку, а людям, не живущим друг с другом, за редкими исключениями запрещено собираться вместе как в помещении (работа и учеба не в счет), так и в частных садах. Также будет запрещено присутствие болельщиков на спортивных стадионах, а публике – в театрах. В парках будет действовать "правило шести" - там смогут встречаться до шести не живущих вместе людей, при условии соблюдения социального дистанцирования.В отличие от локдауна, трехуровневая система ограничений не предусматривает закрытия непродовольственных магазинов, салонов красоты и спортзалов ни на одном уровне.На Рождество правила по всей стране будут смягчены: с 23 по 27 декабря разрешено будет собираться дома трем семьям. Сейчас, однако, на фоне явного роста распространения COVID-19 врачи и эксперты начали призывать правительство отказаться от этих послаблений, поскольку они могут повлечь за собой взрывной рост числа случаев заражения. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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туризм, коронавирус covid-19, великобритания, лондон, в мире

В Лондоне введут максимальный уровень ограничений по COVID-19

18:48 14.12.2020 (обновлено: 18:49 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкВид на Лондон с южного берега Темзы
Вид на Лондон с южного берега Темзы - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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ЛОНДОН, 14 дек – РИА Новости, Мария Табак. Лондон c полуночи среды будет переведен на максимальный уровень ограничений в связи с резким ростом числа заражений коронавирусом, объявил глава минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок, выступая в парламенте в понедельник.
После завершения 2 декабря национального локдауна столица была помещена на средний уровень ограничений, однако практически сразу в Лондоне начался рост заболевания COVID-19, несколько дней назад город вышел на первое место в стране. Особенно сложная ситуация сложилась на востоке столицы. В лондонском районе Гринвич пришлось закрыть все школы.
Перевод на третий уровень ограничений означает, что рестораны и кафе смогут работать только на вынос и на доставку, а людям, не живущим друг с другом, за редкими исключениями запрещено собираться вместе как в помещении (работа и учеба не в счет), так и в частных садах. Также будет запрещено присутствие болельщиков на спортивных стадионах, а публике – в театрах. В парках будет действовать "правило шести" - там смогут встречаться до шести не живущих вместе людей, при условии соблюдения социального дистанцирования.
В отличие от локдауна, трехуровневая система ограничений не предусматривает закрытия непродовольственных магазинов, салонов красоты и спортзалов ни на одном уровне.
На Рождество правила по всей стране будут смягчены: с 23 по 27 декабря разрешено будет собираться дома трем семьям. Сейчас, однако, на фоне явного роста распространения COVID-19 врачи и эксперты начали призывать правительство отказаться от этих послаблений, поскольку они могут повлечь за собой взрывной рост числа случаев заражения.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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