https://ria.ru/20201214/lokdaun-1589226693.html

В Нидерландах введут локдаун из-за COVID-19

В Нидерландах введут локдаун из-за COVID-19

Нидерланды переходят на режим всеобщей изоляции на пять недель - до 19 января, такое объявление сделал премьер-министр страны Марк Рютте в понедельник. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T22:03

2020-12-14T22:03

2020-12-14T22:26

марк рютте

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

нидерланды

в мире

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Нидерланды переходят на режим всеобщей изоляции на пять недель - до 19 января, такое объявление сделал премьер-министр страны Марк Рютте в понедельник.По его словам, режим всеобщей самоизоляции вступит в силу в ночь на 15 декабря и продлится не менее пяти недель - до 19 января. В Нидерландах будут закрыты все магазины, кроме тех, где продают жизненно важные продукты. Школы и университеты перейдут на дистанционное обучение со среды, 16 декабря.Рютте призвал жителей Нидерландов не выходить из дома без необходимости и не принимать у себя гостей.Премьер отметил, что такие жесткие меры вызваны резким ростом числа зараженных коронавирусом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

нидерланды

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марк рютте, коронавирус covid-19, нидерланды, в мире