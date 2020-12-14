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В Нидерландах введут локдаун из-за COVID-19
В Нидерландах введут локдаун из-за COVID-19
Нидерланды переходят на режим всеобщей изоляции на пять недель - до 19 января, такое объявление сделал премьер-министр страны Марк Рютте в понедельник. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T22:03
2020-12-14T22:03
2020-12-14T22:26
марк рютте
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
нидерланды
в мире
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Нидерланды переходят на режим всеобщей изоляции на пять недель - до 19 января, такое объявление сделал премьер-министр страны Марк Рютте в понедельник.По его словам, режим всеобщей самоизоляции вступит в силу в ночь на 15 декабря и продлится не менее пяти недель - до 19 января. В Нидерландах будут закрыты все магазины, кроме тех, где продают жизненно важные продукты. Школы и университеты перейдут на дистанционное обучение со среды, 16 декабря.Рютте призвал жителей Нидерландов не выходить из дома без необходимости и не принимать у себя гостей.Премьер отметил, что такие жесткие меры вызваны резким ростом числа зараженных коронавирусом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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марк рютте, коронавирус covid-19, нидерланды, в мире
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Нидерланды
переходят на режим всеобщей изоляции на пять недель - до 19 января, такое объявление сделал премьер-министр страны Марк Рютте
в понедельник.
"Нидерланды вынуждены уйти на изоляцию", - приводит голландский телеканал NOS слова премьера, выступившего с обращением к голландцам в понедельник.
По его словам, режим всеобщей самоизоляции вступит в силу в ночь на 15 декабря и продлится не менее пяти недель - до 19 января. В Нидерландах будут закрыты все магазины, кроме тех, где продают жизненно важные продукты. Школы и университеты перейдут на дистанционное обучение со среды, 16 декабря.
Рютте призвал жителей Нидерландов не выходить из дома без необходимости и не принимать у себя гостей.
Премьер отметил, что такие жесткие меры вызваны резким ростом числа зараженных коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.