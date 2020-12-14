https://ria.ru/20201214/lekarstva-1589118200.html
Путин подумает над либерализацией доставки нерецептурных лекарств
Путин подумает над либерализацией доставки нерецептурных лекарств
Президент РФ Владимир Путин согласился подумать над либерализацией способа доставки нерецептурных лекарств. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T14:11
2020-12-14T14:11
2020-12-14T14:11
здоровье - общество
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владимир путин
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился подумать над либерализацией способа доставки нерецептурных лекарств.По его словам, в правительстве было много скептиков по поводу того, будет ли работать онлайн-доставка нерецептурных препаратов. Именно поэтому были введены определённые требования к аптечной сети, чтобы не было случаев фальсификации, чтобы не обманывали людей."Наверное, имея в виду, что во многих регионах есть своя специфика, имею в виду огромность нашей территории, можно подумать над так называемой либерализацией этих требований, только не в ущерб, конечно, интересам граждан и потребителей. Давайте вместе подумаем, я попрошу коллег из правительства прикинуть, опираясь на ваш опыт применения этого способа доставки лекарств ", - сказал Путин на социальном онлайн-форуме ЕР.
https://ria.ru/20201211/lekarstva-1588831164.html
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здоровье - общество, единая россия, владимир путин, общество