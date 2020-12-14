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Путин подумает над либерализацией доставки нерецептурных лекарств
Путин подумает над либерализацией доставки нерецептурных лекарств
Президент РФ Владимир Путин согласился подумать над либерализацией способа доставки нерецептурных лекарств. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T14:11
2020-12-14T14:11
здоровье - общество
единая россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился подумать над либерализацией способа доставки нерецептурных лекарств.По его словам, в правительстве было много скептиков по поводу того, будет ли работать онлайн-доставка нерецептурных препаратов. Именно поэтому были введены определённые требования к аптечной сети, чтобы не было случаев фальсификации, чтобы не обманывали людей."Наверное, имея в виду, что во многих регионах есть своя специфика, имею в виду огромность нашей территории, можно подумать над так называемой либерализацией этих требований, только не в ущерб, конечно, интересам граждан и потребителей. Давайте вместе подумаем, я попрошу коллег из правительства прикинуть, опираясь на ваш опыт применения этого способа доставки лекарств ", - сказал Путин на социальном онлайн-форуме ЕР.
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здоровье - общество, единая россия, владимир путин, общество

Путин подумает над либерализацией доставки нерецептурных лекарств

14:11 14.12.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПокупка лекарств в одной из аптек Симферополя
Покупка лекарств в одной из аптек Симферополя - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился подумать над либерализацией способа доставки нерецептурных лекарств.
По его словам, в правительстве было много скептиков по поводу того, будет ли работать онлайн-доставка нерецептурных препаратов. Именно поэтому были введены определённые требования к аптечной сети, чтобы не было случаев фальсификации, чтобы не обманывали людей.
"Наверное, имея в виду, что во многих регионах есть своя специфика, имею в виду огромность нашей территории, можно подумать над так называемой либерализацией этих требований, только не в ущерб, конечно, интересам граждан и потребителей. Давайте вместе подумаем, я попрошу коллег из правительства прикинуть, опираясь на ваш опыт применения этого способа доставки лекарств ", - сказал Путин на социальном онлайн-форуме ЕР.
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