https://ria.ru/20201214/lavina-1589048169.html

В горных районах Камчатки из-за циклона объявили лавинную опасность

В горных районах Камчатки из-за циклона объявили лавинную опасность

Камчатский противолавинный центр объявил штормовое предупреждение из-за повышенной опасности схода лавин со склонов вулканов и сопок. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T03:14

2020-12-14T03:14

2020-12-14T09:39

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 дек - РИА Новости. Камчатский противолавинный центр объявил штормовое предупреждение из-за повышенной опасности схода лавин со склонов вулканов и сопок.Ранее сообщалось, что что южные районы Камчатки находятся в зоне виляния тихоокеанского циклона. Неблагоприятные погодные условия наблюдаются в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске, а также на юге Мильковского, в Елизовском и Усть-Большерецком районах. Здесь сильный снег, метель. Ожидается, что скорость ветра в порывах будет достигать 25-30 метров в секунду. В Петропавловске-Камчатском из-за циклона отменены занятия в школах. Руководителям предприятий и организаций рекомендовано перевести сотрудников на дистанционный режим работы. Задержаны все рейсы местной авиации.Руководителям организаций, работающих в горах, рекомендовано принять меры лавинной безопасности. Любителям экстремальных видов спорта, туристам, охотникам следует быть предельно внимательными и по возможности воздержаться от поездок в горы.

https://ria.ru/20201119/lavina-1585279541.html

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