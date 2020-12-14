В горных районах Камчатки из-за циклона объявили лавинную опасность
03:14 14.12.2020 (обновлено: 09:39 14.12.2020)
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 дек - РИА Новости. Камчатский противолавинный центр объявил штормовое предупреждение из-за повышенной опасности схода лавин со склонов вулканов и сопок.
Ранее сообщалось, что что южные районы Камчатки находятся в зоне виляния тихоокеанского циклона. Неблагоприятные погодные условия наблюдаются в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске, а также на юге Мильковского, в Елизовском и Усть-Большерецком районах. Здесь сильный снег, метель. Ожидается, что скорость ветра в порывах будет достигать 25-30 метров в секунду. В Петропавловске-Камчатском из-за циклона отменены занятия в школах. Руководителям предприятий и организаций рекомендовано перевести сотрудников на дистанционный режим работы. Задержаны все рейсы местной авиации.
"В период с 0.00 15 по 17 декабря 2020 года включительно по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), в том числе, по территории Кроноцкого заповедника, Мильковского и Усть-Камчатского районов, города Петропавловска-Камчатского, а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский – лавиноопасно", - говорится в сообщении.
Руководителям организаций, работающих в горах, рекомендовано принять меры лавинной безопасности. Любителям экстремальных видов спорта, туристам, охотникам следует быть предельно внимательными и по возможности воздержаться от поездок в горы.
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