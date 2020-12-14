https://ria.ru/20201214/lada-1589095823.html
"АвтоВАЗ" показал, как будет выглядеть обновленная Lada Largus
"АвтоВАЗ" показал, как будет выглядеть обновленная Lada Largus
"АвтоВАЗ" показал, как будет выглядеть обновленная Lada Largus, продажи новинки стартуют в первом полугодии 2021 года, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T12:40
2020-12-14T12:40
2020-12-14T13:31
renault nissan (альянс)
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автоваз
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. "АвтоВАЗ" показал, как будет выглядеть обновленная Lada Largus, продажи новинки стартуют в первом полугодии 2021 года, говорится в сообщении компании."Lada представляет первое изображение одного из самых долгожданных автомобилей — нового Lada Largus. Автомобиль приобрел узнаваемый фамильный дизайн передней части, а также новый салон с улучшенной эргономикой. Старт продаж нового Lada Largus запланирован на первое полугодие 2021 года", — сообщает "АвтоВАЗ".Lada Largus — модель альянса Renault-Nissan на платформе В0, произошла от модели Dacia Logan MCV румынской автомобилестроительной компании Dacia, входящей в альянс. На "АвтоВАЗе" производится с 2011 года. Предлагается как в кузове универсал (пять и семь мест), так и коммерческий фургон. Продажи Largus в России стабильно входят в топ-25 наиболее популярных автомобилей, по итогам января — ноября было продано 32,3 тысячи пассажирских версий Largus, следует из данных АЕБ.
https://ria.ru/20201112/avtomobili-1584316153.html
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renault nissan (альянс), авто, автоваз, общество