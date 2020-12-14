https://ria.ru/20201214/kurs-1589103803.html
Официальный курс евро на вторник снизился на 19 копеек
Официальный курс евро на вторник снизился на 19 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 18,97 копейки - до 88,5847 рубля, курс доллара уменьшился на 19,23 копейки - до... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T13:14
2020-12-14T13:14
2020-12-14T13:14
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582611817_0:397:2933:2047_1920x0_80_0_0_1edfe35a6883de2d0d05e8347e19f8e5.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 18,97 копейки - до 88,5847 рубля, курс доллара уменьшился на 19,23 копейки - до 72,9272 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась на 19,11 копейки, составив 79,9731 рубля.
https://ria.ru/20201214/brekzit-1589017209.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582611817_204:0:2933:2047_1920x0_80_0_0_e9fb2c71e4f83fed8b2759fd3596f127.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика