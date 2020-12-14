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Официальный курс евро на вторник снизился на 19 копеек
Официальный курс евро на вторник снизился на 19 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 18,97 копейки - до 88,5847 рубля, курс доллара уменьшился на 19,23 копейки - до... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T13:14
2020-12-14T13:14
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 18,97 копейки - до 88,5847 рубля, курс доллара уменьшился на 19,23 копейки - до 72,9272 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась на 19,11 копейки, составив 79,9731 рубля.
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на вторник снизился на 19 копеек

13:14 14.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 18,97 копейки - до 88,5847 рубля, курс доллара уменьшился на 19,23 копейки - до 72,9272 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась на 19,11 копейки, составив 79,9731 рубля.
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Динамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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