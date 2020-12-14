https://ria.ru/20201214/kurs-1589103803.html

Официальный курс евро на вторник снизился на 19 копеек

Официальный курс евро на вторник снизился на 19 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 18,97 копейки - до 88,5847 рубля, курс доллара уменьшился на 19,23 копейки - до... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T13:14

2020-12-14T13:14

2020-12-14T13:14

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 18,97 копейки - до 88,5847 рубля, курс доллара уменьшился на 19,23 копейки - до 72,9272 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась на 19,11 копейки, составив 79,9731 рубля.

https://ria.ru/20201214/brekzit-1589017209.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика