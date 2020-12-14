https://ria.ru/20201214/kredit-1589093186.html

ВТБ снизил ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса

ВТБ снизил ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса

ВТБ снижает ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса на 2-2,5 процентного пункта, до 8% годовых, сообщила пресс-служба банка. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T12:31

2020-12-14T12:31

2020-12-14T12:31

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втб

экономика

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. ВТБ снижает ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса на 2-2,5 процентного пункта, до 8% годовых, сообщила пресс-служба банка."ВТБ снижает на 2-2,5 п.п. ставки по кредитам для клиентов среднего и малого бизнеса. Новые ставки от 8% годовых распространяются на всю базовую линейку кредитных продуктов банка для предпринимателей", - говорится в сообщении.В 2020 году банк нарастил кредитный портфель среднего и малого бизнеса на 10% до 1,4 триллиона рублей. Значительный объем кредитного портфеля формируют предприятия пищевой промышленности, сельскохозяйственной отрасли и торговли (25%). 11% приходятся на сферы жилищного и коммерческого строительства, недвижимости и стройматериалов. Также среди лидеров − транспорт и инфраструктурное строительство (6%).Более 85% действующих кредитов выдано на срок 1 год и более. Самыми востребованными по целям финансирования по-прежнему являются оборотные кредиты.

https://ria.ru/20201209/stavka-1588238400.html

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