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ВТБ снизил ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса
ВТБ снизил ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса
ВТБ снижает ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса на 2-2,5 процентного пункта, до 8% годовых, сообщила пресс-служба банка. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T12:31
2020-12-14T12:31
россия
втб
экономика
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. ВТБ снижает ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса на 2-2,5 процентного пункта, до 8% годовых, сообщила пресс-служба банка."ВТБ снижает на 2-2,5 п.п. ставки по кредитам для клиентов среднего и малого бизнеса. Новые ставки от 8% годовых распространяются на всю базовую линейку кредитных продуктов банка для предпринимателей", - говорится в сообщении.В 2020 году банк нарастил кредитный портфель среднего и малого бизнеса на 10% до 1,4 триллиона рублей. Значительный объем кредитного портфеля формируют предприятия пищевой промышленности, сельскохозяйственной отрасли и торговли (25%). 11% приходятся на сферы жилищного и коммерческого строительства, недвижимости и стройматериалов. Также среди лидеров − транспорт и инфраструктурное строительство (6%).Более 85% действующих кредитов выдано на срок 1 год и более. Самыми востребованными по целям финансирования по-прежнему являются оборотные кредиты.
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россия, втб, экономика

ВТБ снизил ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса

12:31 14.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. ВТБ снижает ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса на 2-2,5 процентного пункта, до 8% годовых, сообщила пресс-служба банка.
"ВТБ снижает на 2-2,5 п.п. ставки по кредитам для клиентов среднего и малого бизнеса. Новые ставки от 8% годовых распространяются на всю базовую линейку кредитных продуктов банка для предпринимателей", - говорится в сообщении.
В 2020 году банк нарастил кредитный портфель среднего и малого бизнеса на 10% до 1,4 триллиона рублей. Значительный объем кредитного портфеля формируют предприятия пищевой промышленности, сельскохозяйственной отрасли и торговли (25%). 11% приходятся на сферы жилищного и коммерческого строительства, недвижимости и стройматериалов. Также среди лидеров − транспорт и инфраструктурное строительство (6%).
Более 85% действующих кредитов выдано на срок 1 год и более. Самыми востребованными по целям финансирования по-прежнему являются оборотные кредиты.
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