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Женщина прожила почти 60 лет с косточкой от апельсина в носу
Женщина прожила почти 60 лет с косточкой от апельсина в носу
Жительница Западного Йоркшира 68-летняя Бетти Макфэйл прожила почти 60 лет с апельсиновой косточкой в носу, об этом сообщает Daily Star. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T12:35
2020-12-14T12:35
2020-12-14T12:35
западный йоркшир
в мире
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Жительница Западного Йоркшира 68-летняя Бетти Макфэйл прожила почти 60 лет с апельсиновой косточкой в носу, об этом сообщает Daily Star.Женщина почти всю жизнь страдала от заложенности носа. Однако, 2 декабря она, пытаясь высморкнуться, обнаружила на салфетке апельсиновую косточку. Ее брат-близнец Тони, услышав от сестры эту историю, напомнил ей о ссоре, которая случилась у них в детстве: когда Бетти, будучи ребенком, ела апельсин, они начали с братом ругаться, и он стукнул ей недоеденным фруктом ей в нос. Это произошло в начале 1960-х годов — тогда близнецам было около десяти лет.Об этом инциденте все забыли. Впоследствии у Бетти появились проблемы с дыханием: она была вынуждена дышать через рот. Кроме того, у нее были проблемы с пазухами носа и была искривлена перегородка."Я могу нормально дышать, это чудо, если честно, это чудо, что я могу правильно дышать впервые за многие годы", — рассказала женщина. Она уверена, что апельсиновая косточка на протяжении десятилетий была виновата в проблемах с дыханием.
https://ria.ru/20191004/1559450617.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
западный йоркшир, в мире
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости.
Жительница Западного Йоркшира 68-летняя Бетти Макфэйл прожила почти 60 лет с апельсиновой косточкой в носу, об этом сообщает Daily Star
.
Женщина почти всю жизнь страдала от заложенности носа. Однако, 2 декабря она, пытаясь высморкнуться, обнаружила на салфетке апельсиновую косточку. Ее брат-близнец Тони, услышав от сестры эту историю, напомнил ей о ссоре, которая случилась у них в детстве: когда Бетти, будучи ребенком, ела апельсин, они начали с братом ругаться, и он стукнул ей недоеденным фруктом ей в нос. Это произошло в начале 1960-х годов — тогда близнецам было около десяти лет.
Об этом инциденте все забыли. Впоследствии у Бетти появились проблемы с дыханием: она была вынуждена дышать через рот. Кроме того, у нее были проблемы с пазухами носа и была искривлена перегородка.
"Я могу нормально дышать, это чудо, если честно, это чудо, что я могу правильно дышать впервые за многие годы", — рассказала женщина.
Она уверена, что апельсиновая косточка на протяжении десятилетий была виновата в проблемах с дыханием.