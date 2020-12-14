https://ria.ru/20201214/kostochka-1589094426.html

Женщина прожила почти 60 лет с косточкой от апельсина в носу

Женщина прожила почти 60 лет с косточкой от апельсина в носу

Жительница Западного Йоркшира 68-летняя Бетти Макфэйл прожила почти 60 лет с апельсиновой косточкой в носу, об этом сообщает Daily Star. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T12:35

2020-12-14T12:35

2020-12-14T12:35

западный йоркшир

в мире

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Жительница Западного Йоркшира 68-летняя Бетти Макфэйл прожила почти 60 лет с апельсиновой косточкой в носу, об этом сообщает Daily Star.Женщина почти всю жизнь страдала от заложенности носа. Однако, 2 декабря она, пытаясь высморкнуться, обнаружила на салфетке апельсиновую косточку. Ее брат-близнец Тони, услышав от сестры эту историю, напомнил ей о ссоре, которая случилась у них в детстве: когда Бетти, будучи ребенком, ела апельсин, они начали с братом ругаться, и он стукнул ей недоеденным фруктом ей в нос. Это произошло в начале 1960-х годов — тогда близнецам было около десяти лет.Об этом инциденте все забыли. Впоследствии у Бетти появились проблемы с дыханием: она была вынуждена дышать через рот. Кроме того, у нее были проблемы с пазухами носа и была искривлена перегородка."Я могу нормально дышать, это чудо, если честно, это чудо, что я могу правильно дышать впервые за многие годы", — рассказала женщина. Она уверена, что апельсиновая косточка на протяжении десятилетий была виновата в проблемах с дыханием.

https://ria.ru/20191004/1559450617.html

западный йоркшир

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

западный йоркшир, в мире