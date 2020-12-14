https://ria.ru/20201214/kosmos-1589154826.html

"Роскосмос" увидел угрозу свободному доступу России к космосу

"Роскосмос" увидел угрозу свободному доступу России к космосу

Реализация международных программ под руководством США угрожает свободному доступу России к космосу, заявил в понедельник заместитель гендиректора "Роскосмоса"... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T16:24

2020-12-14T16:24

2020-12-14T16:25

хочу стать космонавтом

луна

сергей савельев

роскосмос

сша

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Реализация международных программ под руководством США угрожает свободному доступу России к космосу, заявил в понедельник заместитель гендиректора "Роскосмоса" по международному сотрудничеству Сергей Савельев.По его оценке, Штаты проводят "агрессивную политику по привлечению государств к сотрудничеству, продавливанию собственных методов, осуществлению деятельности с акцентом на национальные интересы".Есть риск создания так называемых зон безопасности, в рамках которых страны будут охранять национальные объекты и зоны вокруг них на Луне и других небесных телах, отметил топ-менеджер.

https://ria.ru/20201214/gonka-1589134697.html

луна

сша

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2020

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луна, сергей савельев, роскосмос, сша