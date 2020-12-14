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"Роскосмос" увидел угрозу свободному доступу России к космосу
"Роскосмос" увидел угрозу свободному доступу России к космосу
Реализация международных программ под руководством США угрожает свободному доступу России к космосу, заявил в понедельник заместитель гендиректора "Роскосмоса"... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T16:24
2020-12-14T16:25
хочу стать космонавтом
луна
сергей савельев
роскосмос
сша
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Реализация международных программ под руководством США угрожает свободному доступу России к космосу, заявил в понедельник заместитель гендиректора "Роскосмоса" по международному сотрудничеству Сергей Савельев.По его оценке, Штаты проводят "агрессивную политику по привлечению государств к сотрудничеству, продавливанию собственных методов, осуществлению деятельности с акцентом на национальные интересы".Есть риск создания так называемых зон безопасности, в рамках которых страны будут охранять национальные объекты и зоны вокруг них на Луне и других небесных телах, отметил топ-менеджер.
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луна, сергей савельев, роскосмос, сша

"Роскосмос" увидел угрозу свободному доступу России к космосу

16:24 14.12.2020 (обновлено: 16:25 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей МамонтовПавильон "Роскосмоса"
Павильон Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Реализация международных программ под руководством США угрожает свободному доступу России к космосу, заявил в понедельник заместитель гендиректора "Роскосмоса" по международному сотрудничеству Сергей Савельев.
По его оценке, Штаты проводят "агрессивную политику по привлечению государств к сотрудничеству, продавливанию собственных методов, осуществлению деятельности с акцентом на национальные интересы".
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
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"Продвижение подобной политики на международной арене в освоении космоса может создать угрозы национальным интересам РФ, прежде всего это касается планов России по освоению космического пространства", - заявил Савельев в ходе круглого стола в Совете Федерации.
Есть риск создания так называемых зон безопасности, в рамках которых страны будут охранять национальные объекты и зоны вокруг них на Луне и других небесных телах, отметил топ-менеджер.
"Может появиться реальная угроза свободному и безопасному доступу России в космическое пространство. Кроме того, деятельность США может негативно сказаться на роли России в реализации международных проектов, ограничивая тем самым количество российских партнеров", - предупредил Савельев.
 
Хочу стать космонавтомЛунаСергей СавельевРоскосмосСША
 
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