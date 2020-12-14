"Роскосмос" увидел угрозу свободному доступу России к космосу
16:24 14.12.2020 (обновлено: 16:25 14.12.2020)
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Реализация международных программ под руководством США угрожает свободному доступу России к космосу, заявил в понедельник заместитель гендиректора "Роскосмоса" по международному сотрудничеству Сергей Савельев.
По его оценке, Штаты проводят "агрессивную политику по привлечению государств к сотрудничеству, продавливанию собственных методов, осуществлению деятельности с акцентом на национальные интересы".
"Продвижение подобной политики на международной арене в освоении космоса может создать угрозы национальным интересам РФ, прежде всего это касается планов России по освоению космического пространства", - заявил Савельев в ходе круглого стола в Совете Федерации.
Есть риск создания так называемых зон безопасности, в рамках которых страны будут охранять национальные объекты и зоны вокруг них на Луне и других небесных телах, отметил топ-менеджер.
"Может появиться реальная угроза свободному и безопасному доступу России в космическое пространство. Кроме того, деятельность США может негативно сказаться на роли России в реализации международных проектов, ограничивая тем самым количество российских партнеров", - предупредил Савельев.