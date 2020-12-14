https://ria.ru/20201214/kosmos-1589149805.html

В Совфеде призвали активнее развивать космические программы

В Совфеде призвали активнее развивать космические программы

Глава оборонного комитета Совфеда, экс-руководитель ВКС Виктор Бондарев считает, что России надо активнее развивать свои космические программы, задействовать... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T16:11

2020-12-14T16:11

2020-12-14T16:41

хочу стать космонавтом

воздушно-космические силы россии

виктор бондарев

космос - риа наука

китай

сша

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Глава оборонного комитета Совфеда, экс-руководитель ВКС Виктор Бондарев считает, что России надо активнее развивать свои космические программы, задействовать имеющийся потенциал.В Совфеде проходит круглый стол на тему "О последствиях изменения политики США в сфере освоения космоса". В ходе обсуждения сенаторы высказывались о том, что США пытаются доминировать в космосе, применять свои нормативные документы по принципу экс-территориальности."Надо конкретно говорить о том, что мы должны делать. То, что мы констатируем эти факты, они так и останутся фактами. Вот, вы прекрасно сказали, что нужно привлечь промышленность. За чей счет ужин? Это очень серьезный вопрос", - обратился Бондарев к коллегам.Он полагает, что каждый раз к очередному совещанию по этой теме должен выполняться соответствующий план действий как ведомствами, так и законодателями."Вы все прекрасно понимаете, что со временем мы останемся одни. Китай будет преследовать свои интересы, США тоже уже создали коалицию. Нужно создавать условия, чтобы достигать паритета в данном направлении", - подчеркнул законодатель.В ходе слушаний глава международного комитета Совфеда Константин Косачев отметил, что группа западных стран последние годы последовательно посягает на нормы международного права. "В США, в частности, проецируют нормы национального права во вне, о чём свидетельствуют американские официальные документы", - сказал политик.

https://ria.ru/20201203/roskosmos-1587479990.html

https://ria.ru/20201210/rabototekhnika-1588527925.html

китай

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воздушно-космические силы россии, виктор бондарев, космос - риа наука, китай, сша