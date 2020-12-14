Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20201214/kosmos-1589097002.html
Космонавт рассказал, как "помогал" иностранным сейнерам ловить рыбу
Космонавт рассказал, как "помогал" иностранным сейнерам ловить рыбу
Космонавты, летавшие на борту орбитальной станции "Мир", из-за использования открытых каналов связи с Землей ненароком помогали иностранным сейнерам ловить... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T12:45
2020-12-14T12:45
хочу стать космонавтом
россия
земля
мир (орбитальный комплекс)
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589095947_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_4d122df68a6c71c6ef2852ec602899ab.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Космонавты, летавшие на борту орбитальной станции "Мир", из-за использования открытых каналов связи с Землей ненароком помогали иностранным сейнерам ловить рыбу, рассказал космонавт Александр Лавейкин."Мы даже помогали нашим рыбакам вылавливать рыбу в океане. Каким образом? Вот на синей глади океана, допустим, Тихого, или Атлантического, или Индийского, мы искали такие желтые большие пятна. Это не что иное как планктон", - сказал он в ходе космического урока, трансляция которого велась в YouTube-канале "Роскосмос-ТВ".Лавейкин совершил один космический полет на борту станции "Мир" в 1987 году и выполнил три выхода в открытый космос.
https://ria.ru/20191113/1560893668.html
россия
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589095947_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_05a9edb3cd63e89a28bd47583b5511de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, земля, мир (орбитальный комплекс), космос - риа наука

Космонавт рассказал, как "помогал" иностранным сейнерам ловить рыбу

12:45 14.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий БелоусовЛетчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Александр Иванович Лавейкин
Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Александр Иванович Лавейкин - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Космонавты, летавшие на борту орбитальной станции "Мир", из-за использования открытых каналов связи с Землей ненароком помогали иностранным сейнерам ловить рыбу, рассказал космонавт Александр Лавейкин.
"Мы даже помогали нашим рыбакам вылавливать рыбу в океане. Каким образом? Вот на синей глади океана, допустим, Тихого, или Атлантического, или Индийского, мы искали такие желтые большие пятна. Это не что иное как планктон", - сказал он в ходе космического урока, трансляция которого велась в YouTube-канале "Роскосмос-ТВ".
"Где этот планктон, там всегда много косяков рыб. И мы по связи наши корабли туда наводили, наши огромные сейнеры туда передвигались. Но наши переговоры слушали другие страны тоже. И поэтому часто бывало, когда наши приходили туда, то там нашу рыбу уже ловили другие страны", - добавил космонавт.
Лавейкин совершил один космический полет на борту станции "Мир" в 1987 году и выполнил три выхода в открытый космос.
Звездный городок - РИА Новости, 1920, 13.11.2019
13 ноября 2019, 16:41
Ветеран ФСБ рассказал, как СССР подсадил США на "чудо-таблетки" для космоса
 
Хочу стать космонавтомРоссияЗемляМир (орбитальный комплекс)Космос - РИА Наука
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:54Рогозин предложил НАСА создать стыковочный узел на окололунной станции
16:48Трем россиянам предъявили обвинения за сбор жуков на Шри-Ланке
16:48В Калининграде установили скамейку из переработанных бахил
16:48Академик рассказал о местах для размещения баз на Луне
16:47Путин выразил соболезнования в связи со смертью актера Хорошевцева
16:45Дед Мороз рассказал, изменились ли новогодние желания из-за пандемии
16:43В Госдуме оценили планы запретить продажи БАДов через интернет
16:40Мурашко назвал новые данные об эффективности "Спутника V" обнадеживающими
16:38Эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев COVID-19 составила 100%
16:35Эффективность вакцины "Спутник V" составила 91,4%
16:34Умер оперный певец Владимир Кравцов
16:34Гинцбург заявил, что вакцина "Спутник V" полностью безопасна для здоровья
16:33Гинцбург назвал срок вакцинации большей части населения России
16:33США исключили Судан из списка стран-спонсоров терроризма
16:32Мурашко назвал условие для прекращения пандемии COVID-19
16:30В Подмосковье не выявили повышения спроса на социально-значимые продукты
16:25В Ереване началось шествие противников Пашиняна
16:24"Роскосмос" увидел угрозу свободному доступу России к космосу
16:23Путин утвердил порядок рассмотрения ходатайств о помиловании
16:21В Минске провели задержания на "марше пенсионеров"
Лента новостейМолния