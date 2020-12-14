Космонавт рассказал, как "помогал" иностранным сейнерам ловить рыбу
© РИА Новости / Виталий БелоусовЛетчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Александр Иванович Лавейкин
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Космонавты, летавшие на борту орбитальной станции "Мир", из-за использования открытых каналов связи с Землей ненароком помогали иностранным сейнерам ловить рыбу, рассказал космонавт Александр Лавейкин.
"Мы даже помогали нашим рыбакам вылавливать рыбу в океане. Каким образом? Вот на синей глади океана, допустим, Тихого, или Атлантического, или Индийского, мы искали такие желтые большие пятна. Это не что иное как планктон", - сказал он в ходе космического урока, трансляция которого велась в YouTube-канале "Роскосмос-ТВ".
"Где этот планктон, там всегда много косяков рыб. И мы по связи наши корабли туда наводили, наши огромные сейнеры туда передвигались. Но наши переговоры слушали другие страны тоже. И поэтому часто бывало, когда наши приходили туда, то там нашу рыбу уже ловили другие страны", - добавил космонавт.
Лавейкин совершил один космический полет на борту станции "Мир" в 1987 году и выполнил три выхода в открытый космос.
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