https://ria.ru/20201214/kosmos-1589097002.html

Космонавт рассказал, как "помогал" иностранным сейнерам ловить рыбу

Космонавт рассказал, как "помогал" иностранным сейнерам ловить рыбу

Космонавты, летавшие на борту орбитальной станции "Мир", из-за использования открытых каналов связи с Землей ненароком помогали иностранным сейнерам ловить... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T12:45

2020-12-14T12:45

2020-12-14T12:45

хочу стать космонавтом

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земля

мир (орбитальный комплекс)

космос - риа наука

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Космонавты, летавшие на борту орбитальной станции "Мир", из-за использования открытых каналов связи с Землей ненароком помогали иностранным сейнерам ловить рыбу, рассказал космонавт Александр Лавейкин."Мы даже помогали нашим рыбакам вылавливать рыбу в океане. Каким образом? Вот на синей глади океана, допустим, Тихого, или Атлантического, или Индийского, мы искали такие желтые большие пятна. Это не что иное как планктон", - сказал он в ходе космического урока, трансляция которого велась в YouTube-канале "Роскосмос-ТВ".Лавейкин совершил один космический полет на борту станции "Мир" в 1987 году и выполнил три выхода в открытый космос.

https://ria.ru/20191113/1560893668.html

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россия, земля, мир (орбитальный комплекс), космос - риа наука