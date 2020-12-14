Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201214/korporativy-1589198454.html
Россиянам указали на недопустимое поведение во время праздников
Россиянам указали на недопустимое поведение во время праздников
Иммунолог Михаил Костинов в разговоре с "Вечерней Москвой" допустил возможность всплеска заболеваемости COVID-19 в России из-за неосторожного поведения... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T18:53
2020-12-14T19:32
распространение нового коронавируса
михаил костинов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/98461/93/984619314_0:116:2216:1363_1920x0_80_0_0_72291f347d8cd0cfb9dde36de140b586.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Иммунолог Михаил Костинов в разговоре с "Вечерней Москвой" допустил возможность всплеска заболеваемости COVID-19 в России из-за неосторожного поведения некоторых людей на новогодних корпоративах."Если, например, корпоративы проводятся в последние дни уходящего года — с 28 и по 31 декабря — а также непосредственно 1 января, то к середине января в России может быть всплеск заболеваемости коронавирусом. Ориентировочно 14–15 или 17–20 января. Однако подчеркну, что точно этого никто не может знать", — отметил врач.По его словам, риск ухудшения эпидемиологической ситуации связан с тем, что многие россияне будут "пенять на себя" в случае заражения и не откажутся от возможности "проводить" 2020 год вместе с коллегами."И ладно, если только ты один заболел, а если живешь с супругой или супругом и детьми? А вдруг твой муж, например, хроник (страдающий хроническими заболеваниями — Прим.ред.)? А если у твоего ребенка фарингит или что-то еще? Ну и наконец, после Нового года ты идешь поздравлять маму, бабушку, дедушку с праздниками… И все это время у тебя COVID-19 находится в инкубационном периоде, то есть выделяешь вирус и везде его передаешь", — возмутился он.Ученый посоветовал руководителям компаний самим принять решение об организации корпоративов. По его мнению, запрещать праздники по всей стране не имеет смысла."Корпоративы, конечно, есть и будут. Нашему человеку не страшно, что там дальше: ему главное — радоваться жизни", — посетовал Костинов.Тем не менее, как отметил иммунолог, праздники могут сказаться на ситуации с коронавирусом и положительно: по его словам, россияне станут более "разобщенными" и перестанут на время контактировать с коллегами по рабочим вопросам, что значительно ограничит круг социальных контактов.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что в Кремле не рассматривают введение жесткого карантина на новогодние праздники.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201214/koronavirus-1589077053.html
https://ria.ru/20201213/kovid-1588925785.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/98461/93/984619314_124:0:2093:1477_1920x0_80_0_0_90d977614c3ff0e2011ee9117307b3c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил костинов , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Россиянам указали на недопустимое поведение во время праздников

18:53 14.12.2020 (обновлено: 19:32 14.12.2020)
 
© Fotolia / photocreoНовогодняя вечеринка
Новогодняя вечеринка - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© Fotolia / photocreo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Иммунолог Михаил Костинов в разговоре с "Вечерней Москвой" допустил возможность всплеска заболеваемости COVID-19 в России из-за неосторожного поведения некоторых людей на новогодних корпоративах.
"Если, например, корпоративы проводятся в последние дни уходящего года — с 28 и по 31 декабря — а также непосредственно 1 января, то к середине января в России может быть всплеск заболеваемости коронавирусом. Ориентировочно 14–15 или 17–20 января. Однако подчеркну, что точно этого никто не может знать", — отметил врач.
Автомобиль скорой медицинской помощи у городской клинической больницы №40 в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
Вчера, 11:11Распространение нового коронавируса
Иммунолог объяснил высокий уровень смертности от коронавируса в России
По его словам, риск ухудшения эпидемиологической ситуации связан с тем, что многие россияне будут "пенять на себя" в случае заражения и не откажутся от возможности "проводить" 2020 год вместе с коллегами.
"И ладно, если только ты один заболел, а если живешь с супругой или супругом и детьми? А вдруг твой муж, например, хроник (страдающий хроническими заболеваниями — Прим.ред.)? А если у твоего ребенка фарингит или что-то еще? Ну и наконец, после Нового года ты идешь поздравлять маму, бабушку, дедушку с праздниками… И все это время у тебя COVID-19 находится в инкубационном периоде, то есть выделяешь вирус и везде его передаешь", — возмутился он.
Ученый посоветовал руководителям компаний самим принять решение об организации корпоративов. По его мнению, запрещать праздники по всей стране не имеет смысла.
"Корпоративы, конечно, есть и будут. Нашему человеку не страшно, что там дальше: ему главное — радоваться жизни", — посетовал Костинов.
Девушка нюхает розу в медицинской маске - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
13 декабря, 08:00РИА Наука
Как вернуть обоняние после COVID-19
Тем не менее, как отметил иммунолог, праздники могут сказаться на ситуации с коронавирусом и положительно: по его словам, россияне станут более "разобщенными" и перестанут на время контактировать с коллегами по рабочим вопросам, что значительно ограничит круг социальных контактов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что в Кремле не рассматривают введение жесткого карантина на новогодние праздники.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаМихаил КостиновКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:24Сгоревший в Башкирии дом престарелых был частным
08:22МЧС намерена приобрести около 50 самолетов и вертолетов до 2030 года
08:19Глава Забайкалья заявил, что контрабанда леса в Китай полностью перекрыта
08:09Японская газета сообщила о закупке КНДР российской вакцины от COVID-19
08:06В Москве снежный покров вырос почти до десяти сантиметров за ночь
08:04В СФ заявили о готовности работать с избранным народом президентом США
08:00Москвичей во вторник ожидает небольшой снег и до минус четырех
07:59Сотрудница сгоревшего в Башкирии дома престарелых спасла трех постояльцев
07:46В Хакасии рабочий погиб при пожаре на территории угольного разреза
07:43Стали известны новые подробности пожара в башкирском доме престарелых 0:28
07:32В доме престарелых в Башкирии было два пожарных извещателя
07:29В Китае заявили о намерении Турции приобрести вакцину от COVID-19
07:25В России предрекли снижение населения на несколько миллионов
07:21Онищенко высказался о феномене "неправильных" антител к коронавирусу
07:14Британский провинциальный музей стал сенсацией TikTok
07:13Опрос показал, сколько россиян уедут отдыхать на новогодние праздники
07:08Более 560 беженцев вернулись за сутки в свои дома в Нагорном Карабахе
07:06Исследование показало, насколько выросли траты россиян на сахар
06:54Глава Башкирии выехал на место пожара в доме престарелых
06:53Спасенные при пожаре в доме престарелых в Башкирии не получили травм
Лента новостейМолния