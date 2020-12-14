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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201214/karantin-1589133415.html
В Кремле не обсуждают введение жесткого карантина на новогодние праздники
В Кремле не обсуждают введение жесткого карантина на новогодние праздники
В Кремле не рассматривают введение жесткого карантина на новогодние праздники по западному сценарию, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T15:04
2020-12-14T15:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Кремле не рассматривают введение жесткого карантина на новогодние праздники по западному сценарию, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее об обсуждении такой возможности сообщили ряд СМИ.Некоторые западные страны вводят новые ограничения из-за распространения коронавируса. Так, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил в телеобращении, что в стране с 16 декабря по 10 января будет установлен самый жесткий локдаун за всю историю.Ранее новые меры согласовали канцлер Ангела Меркель и главы федеральных земель. Со среды в Германии закроется все, кроме продуктовых магазинов, аптек, оптик. Запрещается продажа пиротехники и уличная торговля алкоголем. Земли имеют право ужесточить данные меры в случае стремительного роста заболеваемости.На минувшей неделе канцлер Австрии Себастьян Курц также объявил о дополнительных карантинных мерах на Рождество и Новый год. Федеральные земли получили возможность вводить масочный режим на открытом воздухе, ношение масок станет обязательным на рабочих местах, где невозможно обеспечить соблюдение необходимой дистанции между сотрудниками.Второго декабря национальный карантин завершился в Англии. На смену локдауну пришла ужесточенная трехуровневая система ограничений.
https://ria.ru/20201209/karantin-1588451949.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий песков, общество

В Кремле не обсуждают введение жесткого карантина на новогодние праздники

15:04 14.12.2020 (обновлено: 15:47 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛюди фотографируются у новогодней елки в центральном парке культуры и отдыха им. В.В. Маяковского в Екатеринбурге
Люди фотографируются у новогодней елки в центральном парке культуры и отдыха им. В.В. Маяковского в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Кремле не рассматривают введение жесткого карантина на новогодние праздники по западному сценарию, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее об обсуждении такой возможности сообщили ряд СМИ.
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9 декабря, 16:42Распространение нового коронавируса
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Некоторые западные страны вводят новые ограничения из-за распространения коронавируса. Так, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил в телеобращении, что в стране с 16 декабря по 10 января будет установлен самый жесткий локдаун за всю историю.
Ранее новые меры согласовали канцлер Ангела Меркель и главы федеральных земель. Со среды в Германии закроется все, кроме продуктовых магазинов, аптек, оптик. Запрещается продажа пиротехники и уличная торговля алкоголем. Земли имеют право ужесточить данные меры в случае стремительного роста заболеваемости.
На минувшей неделе канцлер Австрии Себастьян Курц также объявил о дополнительных карантинных мерах на Рождество и Новый год. Федеральные земли получили возможность вводить масочный режим на открытом воздухе, ношение масок станет обязательным на рабочих местах, где невозможно обеспечить соблюдение необходимой дистанции между сотрудниками.
Второго декабря национальный карантин завершился в Англии. На смену локдауну пришла ужесточенная трехуровневая система ограничений.
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