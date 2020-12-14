Бирюков: Москва имеет запас прочности для лечения коронавируса

"Развертывание госпиталей идет в соответствии с планом, с потребностями, которые определяет департамент здравоохранения, и мы со своей стороны, комплекс городского хозяйства, вместе с нашими коллегами из социальной сферы сделали все для того, чтобы было значительное количество койко-мест, обработать их газом, кислородом, сжатым воздухом. И наша система сегодня имеет достаточно большой запас прочности на будущее", - сказал Бирюков.