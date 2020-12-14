Бирюков: Москва имеет запас прочности для лечения коронавируса
22:55 14.12.2020 (обновлено: 10:18 15.12.2020)
© РИА Новости / Евгений БиятовЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Москва имеет достаточный запас прочности по количеству коек для лечения коронавируса, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в эфире телеканала "Россия-24".
"Развертывание госпиталей идет в соответствии с планом, с потребностями, которые определяет департамент здравоохранения, и мы со своей стороны, комплекс городского хозяйства, вместе с нашими коллегами из социальной сферы сделали все для того, чтобы было значительное количество койко-мест, обработать их газом, кислородом, сжатым воздухом. И наша система сегодня имеет достаточно большой запас прочности на будущее", - сказал Бирюков.
Он добавил, что работают эти крупные госпитали на Каширском шоссе, на ВДНХ, в Крылатском, Сокольниках, и при необходимости они заполняются.