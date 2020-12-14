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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20201214/koronavirus-1589265161.html
Бирюков: Москва имеет запас прочности для лечения коронавируса
Бирюков: Москва имеет запас прочности для лечения коронавируса
Москва имеет достаточный запас прочности по количеству коек для лечения коронавируса, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T22:55
2020-12-15T10:18
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Москва имеет достаточный запас прочности по количеству коек для лечения коронавируса, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в эфире телеканала "Россия-24".Он добавил, что работают эти крупные госпитали на Каширском шоссе, на ВДНХ, в Крылатском, Сокольниках, и при необходимости они заполняются.
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петр бирюков

Бирюков: Москва имеет запас прочности для лечения коронавируса

22:55 14.12.2020 (обновлено: 10:18 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений БиятовЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Москва имеет достаточный запас прочности по количеству коек для лечения коронавируса, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в эфире телеканала "Россия-24".
"Развертывание госпиталей идет в соответствии с планом, с потребностями, которые определяет департамент здравоохранения, и мы со своей стороны, комплекс городского хозяйства, вместе с нашими коллегами из социальной сферы сделали все для того, чтобы было значительное количество койко-мест, обработать их газом, кислородом, сжатым воздухом. И наша система сегодня имеет достаточно большой запас прочности на будущее", - сказал Бирюков.
Он добавил, что работают эти крупные госпитали на Каширском шоссе, на ВДНХ, в Крылатском, Сокольниках, и при необходимости они заполняются.
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Планов по строительству в Москве допгоспиталей для COVID-больных пока нет
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр Бирюков
 
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