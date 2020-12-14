https://ria.ru/20201214/koronavirus-1589234416.html
Число умерших от COVID-19 в Москве превысило 10 тысяч человек
Число умерших от COVID-19 в Москве превысило 10 тысяч человек
Число скончавшихся в Москве пациентов с COVID-19 превысило 10 тысяч, за сутки умерли еще 77 человек, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T23:38
2020-12-14T23:38
2020-12-14T23:54
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Число скончавшихся в Москве пациентов с COVID-19 превысило 10 тысяч, за сутки умерли еще 77 человек, следует из данных оперативного штаба."В Москве скончались 77 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.Сутками ранее сообщалось о 75 умерших. Таким образом, общее число скончавшихся в столице достигло 10 022. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200515/1571520997.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество