https://ria.ru/20201214/koronavirus-1589234416.html

Число умерших от COVID-19 в Москве превысило 10 тысяч человек

Число умерших от COVID-19 в Москве превысило 10 тысяч человек

Число скончавшихся в Москве пациентов с COVID-19 превысило 10 тысяч, за сутки умерли еще 77 человек, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T23:38

2020-12-14T23:38

2020-12-14T23:54

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Число скончавшихся в Москве пациентов с COVID-19 превысило 10 тысяч, за сутки умерли еще 77 человек, следует из данных оперативного штаба."В Москве скончались 77 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.Сутками ранее сообщалось о 75 умерших. Таким образом, общее число скончавшихся в столице достигло 10 022. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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