https://ria.ru/20201214/koronavirus-1589146286.html
Дед Мороз заявил, что не может заразиться коронавирусом
Дед Мороз заявил, что не может заразиться коронавирусом
Дед Мороз заявил, что не может заразиться или заразить кого-то коронавирусом, но маску и перчатки он всегда носит с собой в кармане шубы. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T15:57
2020-12-14T15:57
2020-12-14T15:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Дед Мороз заявил, что не может заразиться или заразить кого-то коронавирусом, но маску и перчатки он всегда носит с собой в кармане шубы.Дед Мороз отметил, что несмотря на то, что он заразить никого не может, он соблюдает принятые правила и нормы."Если я приезжаю, например, в детский дом или на какую-то встречу с ребятами и вижу на входе надпись, что вход без маски и перчаток запрещен. Я достаю маску, надеваю и захожу в этот детский дом. Уже дальше на сцене, когда общаюсь с детьми, там социальная дистанция, там расстояния, маску можно снять", - рассказал Дед Мороз."Почему я так делаю? Очень важно, чтобы все соблюдали принятые правила. И я поборник этих правил, то есть я стараюсь эти правила поддерживать. Если я не буду это соблюдать, то как же я объясню детям, почему нужно носить маску? Поэтому маски со мной, перчатки со мной", - добавил он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, дед мороз, общество
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Дед Мороз
заявил, что не может заразиться или заразить кого-то коронавирусом, но маску и перчатки он всегда носит с собой в кармане шубы.
"Во-первых, друзья мои, я должен вам признаться, что заразиться я не могу. Ну вот получается, что не могу я заразиться никаким вирусом, никакой болезнью и заразить других не могу. Но маска всегда со мной в кармане шубы", - отметил Дед Мороз на вопрос журналиста о том, должен ли он носить маску и перчатки в связи с распространением коронавируса.
Дед Мороз отметил, что несмотря на то, что он заразить никого не может, он соблюдает принятые правила и нормы.
"Если я приезжаю, например, в детский дом или на какую-то встречу с ребятами и вижу на входе надпись, что вход без маски и перчаток запрещен. Я достаю маску, надеваю и захожу в этот детский дом. Уже дальше на сцене, когда общаюсь с детьми, там социальная дистанция, там расстояния, маску можно снять", - рассказал Дед Мороз.
"Почему я так делаю? Очень важно, чтобы все соблюдали принятые правила. И я поборник этих правил, то есть я стараюсь эти правила поддерживать. Если я не буду это соблюдать, то как же я объясню детям, почему нужно носить маску? Поэтому маски со мной, перчатки со мной", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.