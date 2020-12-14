https://ria.ru/20201214/koronavirus-1589146286.html

Дед Мороз заявил, что не может заразиться коронавирусом

Дед Мороз заявил, что не может заразиться коронавирусом

Дед Мороз заявил, что не может заразиться или заразить кого-то коронавирусом, но маску и перчатки он всегда носит с собой в кармане шубы. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T15:57

2020-12-14T15:57

2020-12-14T15:57

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Дед Мороз заявил, что не может заразиться или заразить кого-то коронавирусом, но маску и перчатки он всегда носит с собой в кармане шубы.Дед Мороз отметил, что несмотря на то, что он заразить никого не может, он соблюдает принятые правила и нормы."Если я приезжаю, например, в детский дом или на какую-то встречу с ребятами и вижу на входе надпись, что вход без маски и перчаток запрещен. Я достаю маску, надеваю и захожу в этот детский дом. Уже дальше на сцене, когда общаюсь с детьми, там социальная дистанция, там расстояния, маску можно снять", - рассказал Дед Мороз."Почему я так делаю? Очень важно, чтобы все соблюдали принятые правила. И я поборник этих правил, то есть я стараюсь эти правила поддерживать. Если я не буду это соблюдать, то как же я объясню детям, почему нужно носить маску? Поэтому маски со мной, перчатки со мной", - добавил он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201212/podarki-1588877242.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, дед мороз, общество