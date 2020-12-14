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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201214/koronavirus-1589142391.html
Медведев призвал продолжать работу по борьбе с коронавирусом в праздники
Медведев призвал продолжать работу по борьбе с коронавирусом в праздники
"Единая Россия" была единственной партией, которая наладила работу в непростое для страны время, но это не повод для самоуспокоения, пандемию коронавируса нужно РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T15:43
2020-12-14T15:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
дмитрий медведев
единая россия
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. "Единая Россия" была единственной партией, которая наладила работу в непростое для страны время, но это не повод для самоуспокоения, пандемию коронавируса нужно победить и активно работать даже в праздничные дни, заявил председатель партии Дмитрий Медведев."Я обращаюсь ко всем членам партии "Единая Россия", ко всем нашим друзьям, ко всем добровольцам с просьбой работать, что называется, по-честному и исключительно активно в эти предновогодние дни, в новогодние праздники, когда наша помощь может понадобиться очень большому количеству людей. Это и есть ответственность правящей партии", - сказал Медведев на социальном онлайн-форуме "Единой России".Он подчеркнул, что ЕР была единственной партией, которая наладила такую работу в пандемию."Но это - не повод для самоуспокоения или какой-либо гордости. Это повод для того, чтобы продолжить эту работу и довести её до конца. Пандемию необходимо победить - с учетом всех новых решений, с учетом новых возможностей, которые есть у нашей страны, включая вакцины. Мы обязаны это сделать. Для всех живущих и для будущих поколений", - подчеркнул Медведев.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий медведев, единая россия, общество

Медведев призвал продолжать работу по борьбе с коронавирусом в праздники

15:43 14.12.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России" Дмитрий Медведев
Председатель Единой России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. "Единая Россия" была единственной партией, которая наладила работу в непростое для страны время, но это не повод для самоуспокоения, пандемию коронавируса нужно победить и активно работать даже в праздничные дни, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.
"Я обращаюсь ко всем членам партии "Единая Россия", ко всем нашим друзьям, ко всем добровольцам с просьбой работать, что называется, по-честному и исключительно активно в эти предновогодние дни, в новогодние праздники, когда наша помощь может понадобиться очень большому количеству людей. Это и есть ответственность правящей партии", - сказал Медведев на социальном онлайн-форуме "Единой России".
Он подчеркнул, что ЕР была единственной партией, которая наладила такую работу в пандемию.
"Но это - не повод для самоуспокоения или какой-либо гордости. Это повод для того, чтобы продолжить эту работу и довести её до конца. Пандемию необходимо победить - с учетом всех новых решений, с учетом новых возможностей, которые есть у нашей страны, включая вакцины. Мы обязаны это сделать. Для всех живущих и для будущих поколений", - подчеркнул Медведев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоДмитрий МедведевЕдиная РоссияОбщество
 
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