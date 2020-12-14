https://ria.ru/20201214/koronavirus-1589112403.html
Власти Москвы рассказали о запасе прочности в столичном здравоохранении
Власти Москвы рассказали о запасе прочности в столичном здравоохранении
Запас прочности в системе здравоохранения позволяет не вводить новые ограничения в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам экономической... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T13:47
2020-12-14T13:47
2020-12-14T13:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
владимир ефимов (политик)
москва
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Запас прочности в системе здравоохранения позволяет не вводить новые ограничения в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.Заммэра также добавил, что соблюдение существующих ограничений позволит сдержать распространение коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир ефимов (политик), москва