Власти Москвы рассказали о запасе прочности в столичном здравоохранении

"Если говорить про возможное снятие ограничений, то мы понимаем, что здесь это не управленческое решение, а мы отталкиваемся при принятии решения от эпидемиологической ситуации. На сегодняшний момент мы видим, что запаса прочности в нашей системе здравоохранения достаточно, чтобы не вводить дополнительные ограничения", — сообщил Ефимов.