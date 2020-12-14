https://ria.ru/20201214/koronavirus-1589077053.html

Иммунолог объяснил высокий уровень смертности от коронавируса в России

Иммунолог объяснил высокий уровень смертности от коронавируса в России

Высокий уровень количества умерших от коронавируса объясняется нежеланием людей отправляться в больницу на первом этапе заболевания, сообщил РИА Новости доктор... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T11:11

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2020-12-14T11:11

распространение нового коронавируса

владислав жемчугов

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Высокий уровень количества умерших от коронавируса объясняется нежеланием людей отправляться в больницу на первом этапе заболевания, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.Ранее оперштаб сообщил, что число новых случаев COVID-19 в РФ выросло на 27 328 - до 2 681 256. Подтверждены 450 смертей людей с коронавирусом, за все время - 47 391. Днем ранее этот показатель составлял 488, до этого - 560."К сожалению, (количество умерших – ред.) все еще на высоком уровне, а это значит, что на каком-то этапе неадекватна ситуации тактика лечения, отстает диагностика. И я даже знаю, где: на первом этапе. Потому что люди попадают в больницу, когда им уже совсем плохо. А вот на первом этапе есть такая парадигма, что лечить до температуры 38 не надо. ...Это большая ошибка", - рассказал Жемчугов.Не начиная лечение на раннем этапе, по словам эксперта, человек отдает "победу вирусу заранее"."Лечить нужно с первого дня", - добавил Жемчугов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588419211.html

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