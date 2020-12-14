В Москве за сутки госпитализировали 1307 человек с COVID-19
11:07 14.12.2020 (обновлено: 11:12 14.12.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники входят в красную зону городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Более 1,4 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализированы в больницы Москвы за сутки, на ИВЛ находится 449 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице подтверждено 5874 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1370 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 449 человек", - сообщили в штабе.
Уточняется, что 12,5% среди заболевших - дети, 40,9% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,3% – от 46 до 65 лет, еще 11,8% - от 66 до 79 лет. Также 4,5% среди заболевших люди старше 80 лет.
"Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - заключили в штабе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.