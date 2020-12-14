https://ria.ru/20201214/koronavirus-1589076165.html

В Москве за сутки госпитализировали 1307 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1307 человек с COVID-19

Более 1,4 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализированы в больницы Москвы за сутки, на ИВЛ находится 449 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T11:07

2020-12-14T11:07

2020-12-14T11:12

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

москва

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Более 1,4 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализированы в больницы Москвы за сутки, на ИВЛ находится 449 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Уточняется, что 12,5% среди заболевших - дети, 40,9% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,3% – от 46 до 65 лет, еще 11,8% - от 66 до 79 лет. Также 4,5% среди заболевших люди старше 80 лет.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201214/vaktsina-1589063617.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва