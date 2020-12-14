https://ria.ru/20201214/koronavirus-1589074462.html

Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу

Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу

За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп в Тыве, Ханты-Мансийском автономном округе (0,6%), сообщили журналистам в... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T11:02

2020-12-14T11:02

2020-12-14T11:02

распространение нового коронавируса

ханты-мансийский автономный округ

новосибирская область

краснодарский край

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МОСКВА ,14 дек — РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп в Тыве, Ханты-Мансийском автономном округе (0,6%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

ханты-мансийский автономный округ

новосибирская область

краснодарский край

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийский автономный округ, новосибирская область, краснодарский край