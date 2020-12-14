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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201214/koronavirus-1589074462.html
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп в Тыве, Ханты-Мансийском автономном округе (0,6%), сообщили журналистам в... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T11:02
2020-12-14T11:02
распространение нового коронавируса
ханты-мансийский автономный округ
новосибирская область
краснодарский край
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МОСКВА ,14 дек — РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп в Тыве, Ханты-Мансийском автономном округе (0,6%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
ханты-мансийский автономный округ
новосибирская область
краснодарский край
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ханты-мансийский автономный округ, новосибирская область, краснодарский край

Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу

11:02 14.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРабота временного госпиталя для больных коронавирусом в "Ленэкспо"
Работа временного госпиталя для больных коронавирусом в Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА ,14 дек — РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп в Тыве, Ханты-Мансийском автономном округе (0,6%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0% 2. Республика Тыва, Ханты-Мансийский автономный округ - 0,6% 3. Республика Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Мордовия, Оренбургская область, Республика Марий Эл, Новосибирская область, Кемеровская область, Республика Дагестан, Краснодарский край - 0,7%", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаХанты-Мансийский автономный округНовосибирская областьКраснодарский край
 
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