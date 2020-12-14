Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРабота временного госпиталя для больных коронавирусом в "Ленэкспо"
МОСКВА ,14 дек — РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп в Тыве, Ханты-Мансийском автономном округе (0,6%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0% 2. Республика Тыва, Ханты-Мансийский автономный округ - 0,6% 3. Республика Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Мордовия, Оренбургская область, Республика Марий Эл, Новосибирская область, Кемеровская область, Республика Дагестан, Краснодарский край - 0,7%", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.