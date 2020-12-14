https://ria.ru/20201214/koronavirus-1589059789.html

Названа группа людей, способная дольше всех заражать коронавирусом

Названа группа людей, способная дольше всех заражать коронавирусом

Люди с подавленным иммунитетом при инфицировании коронавирусом остаются заразными дольше других, говорится в письме ученых, опубликованном в журнале New England РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T09:28

2020-12-14T09:28

2020-12-14T13:45

распространение нового коронавируса

наталья пшеничная

евгений комаровский

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

казанский (приволжский) федеральный университет

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584886033_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_d764f654fbd3019d3e47a0ab837268d0.jpg

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Люди с подавленным иммунитетом при инфицировании коронавирусом остаются заразными дольше других, говорится в письме ученых, опубликованном в журнале New England Journal of Medicine.Исследователи изучили 78 образцов, которые взяли у 20 человек с ослабленным иммунитетом, заболевших COVID-19. Из них 15 получали активное лечение или химиотерапию. У 11 человек инфекция протекала в тяжелой форме. Вирусную РНК в анализах выявляли в течение 78 дней с момента появления симптомов, а жизнеспособный вирус обнаружили в десяти из 14 образцов. Кроме того, у пяти человек взяли контрольные образцы биоматериала из носоглотки и поместили их в культуры клеток. В них вирус вырастал после восьмого, 17-го, 25-го, 26-го и 61-го дня от начала заболевания.По словам ученых, у пациентов с выраженным подавленным иммунитетом даже после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток или клеточной терапии жизнеспособный коронавирус может обнаруживаться как минимум в течение двух месяцев.Поэтому, отмечают авторы письма, рекомендации по мерам предосторожности следует пересмотреть для людей с ослабленным иммунитетом.Руководитель Центра персонализированной онкологии OncoTarget Сеченовского университета Марина Секачева в беседе с "Известиями" подтвердила, что у людей с подавленным иммунитетом есть затруднения с тем, как долго вирус находится в организме. Это, по ее словам, заметно по тому, что здоровые люди сосуществуют с вирусными инфекциями, но у пациентов с подавленным иммунитетом даже относительно безопасные вирусы могут привести к смерти. Поэтому элиминация (свойство вируса покидать организм) СOVID-19 у таких больных может быть затруднена. Директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины, профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов обратил внимание на то, что, согласно исследованию, люди с иммуносупрессией в большинстве своем переносили COVID-19 в тяжелой форме и оставались заразными дольше, чем в обычных случаях.По словам врача и телеведущего Евгения Комаровского, наиболее активная фаза распространения коронавируса начинается за двое суток до появления у инфицированного первых симптомов. Подобного мнения придерживается и заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Она отметила, что концентрация вируса может быть высокой в верхних дыхательных путях за два-три дня до появления признаков инфекции. Активно распространять вирус заболевшие могут в первую неделю после заражения.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201214/bol-1589028814.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья пшеничная, евгений комаровский, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, казанский (приволжский) федеральный университет, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество