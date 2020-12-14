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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201214/koronavirus-1589059789.html
Названа группа людей, способная дольше всех заражать коронавирусом
Названа группа людей, способная дольше всех заражать коронавирусом
Люди с подавленным иммунитетом при инфицировании коронавирусом остаются заразными дольше других, говорится в письме ученых, опубликованном в журнале New England РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T09:28
2020-12-14T13:45
распространение нового коронавируса
наталья пшеничная
евгений комаровский
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
казанский (приволжский) федеральный университет
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Люди с подавленным иммунитетом при инфицировании коронавирусом остаются заразными дольше других, говорится в письме ученых, опубликованном в журнале New England Journal of Medicine.Исследователи изучили 78 образцов, которые взяли у 20 человек с ослабленным иммунитетом, заболевших COVID-19. Из них 15 получали активное лечение или химиотерапию. У 11 человек инфекция протекала в тяжелой форме. Вирусную РНК в анализах выявляли в течение 78 дней с момента появления симптомов, а жизнеспособный вирус обнаружили в десяти из 14 образцов. Кроме того, у пяти человек взяли контрольные образцы биоматериала из носоглотки и поместили их в культуры клеток. В них вирус вырастал после восьмого, 17-го, 25-го, 26-го и 61-го дня от начала заболевания.По словам ученых, у пациентов с выраженным подавленным иммунитетом даже после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток или клеточной терапии жизнеспособный коронавирус может обнаруживаться как минимум в течение двух месяцев.Поэтому, отмечают авторы письма, рекомендации по мерам предосторожности следует пересмотреть для людей с ослабленным иммунитетом.Руководитель Центра персонализированной онкологии OncoTarget Сеченовского университета Марина Секачева в беседе с "Известиями" подтвердила, что у людей с подавленным иммунитетом есть затруднения с тем, как долго вирус находится в организме. Это, по ее словам, заметно по тому, что здоровые люди сосуществуют с вирусными инфекциями, но у пациентов с подавленным иммунитетом даже относительно безопасные вирусы могут привести к смерти. Поэтому элиминация (свойство вируса покидать организм) СOVID-19 у таких больных может быть затруднена. Директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины, профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов обратил внимание на то, что, согласно исследованию, люди с иммуносупрессией в большинстве своем переносили COVID-19 в тяжелой форме и оставались заразными дольше, чем в обычных случаях.По словам врача и телеведущего Евгения Комаровского, наиболее активная фаза распространения коронавируса начинается за двое суток до появления у инфицированного первых симптомов. Подобного мнения придерживается и заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Она отметила, что концентрация вируса может быть высокой в верхних дыхательных путях за два-три дня до появления признаков инфекции. Активно распространять вирус заболевшие могут в первую неделю после заражения.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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наталья пшеничная, евгений комаровский, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, казанский (приволжский) федеральный университет, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Названа группа людей, способная дольше всех заражать коронавирусом

09:28 14.12.2020 (обновлено: 13:45 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедсестра в лаборатории "Гемотест" в Тамбове
Медсестра в лаборатории Гемотест в Тамбове - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Люди с подавленным иммунитетом при инфицировании коронавирусом остаются заразными дольше других, говорится в письме ученых, опубликованном в журнале New England Journal of Medicine.
Исследователи изучили 78 образцов, которые взяли у 20 человек с ослабленным иммунитетом, заболевших COVID-19. Из них 15 получали активное лечение или химиотерапию. У 11 человек инфекция протекала в тяжелой форме.
Вирусную РНК в анализах выявляли в течение 78 дней с момента появления симптомов, а жизнеспособный вирус обнаружили в десяти из 14 образцов. Кроме того, у пяти человек взяли контрольные образцы биоматериала из носоглотки и поместили их в культуры клеток. В них вирус вырастал после восьмого, 17-го, 25-го, 26-го и 61-го дня от начала заболевания.
По словам ученых, у пациентов с выраженным подавленным иммунитетом даже после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток или клеточной терапии жизнеспособный коронавирус может обнаруживаться как минимум в течение двух месяцев.
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Поэтому, отмечают авторы письма, рекомендации по мерам предосторожности следует пересмотреть для людей с ослабленным иммунитетом.
Руководитель Центра персонализированной онкологии OncoTarget Сеченовского университета Марина Секачева в беседе с "Известиями" подтвердила, что у людей с подавленным иммунитетом есть затруднения с тем, как долго вирус находится в организме. Это, по ее словам, заметно по тому, что здоровые люди сосуществуют с вирусными инфекциями, но у пациентов с подавленным иммунитетом даже относительно безопасные вирусы могут привести к смерти. Поэтому элиминация (свойство вируса покидать организм) СOVID-19 у таких больных может быть затруднена.
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По словам врача и телеведущего Евгения Комаровского, наиболее активная фаза распространения коронавируса начинается за двое суток до появления у инфицированного первых симптомов.
Подобного мнения придерживается и заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Она отметила, что концентрация вируса может быть высокой в верхних дыхательных путях за два-три дня до появления признаков инфекции. Активно распространять вирус заболевшие могут в первую неделю после заражения.
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