https://ria.ru/20201214/koronavirus-1589048517.html

Ученый: ни один регион России не находится в "тяжелой" зоне по COVID-19

Ученый: ни один регион России не находится в "тяжелой" зоне по COVID-19

Ни один российский регион не находится в зоне с высоким показателем распространенности коронавируса, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T03:37

2020-12-14T03:37

2020-12-14T08:14

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588252262_0:159:2876:1776_1920x0_80_0_0_8caff5a6e2145ea903423bbd672fcb12.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Ни один российский регион не находится в зоне с высоким показателем распространенности коронавируса, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.Ученый строит свои прогнозы, опираясь на карту регионов России по распространенности COVID-19. Она создана на основе официальной статистики. Регионы разбиты на четыре группы в зависимости от динамики распространения: "зеленые", где показатель распространения меньше 0,9 (позитивный), "светло-желтые" – 0,9-1,0 (стабильный), "оранжевые" – 1,0-1,1 (удовлетворительный), "светло-красные" – 1,1-1,2 (отрицательный - неудовлетворительный); "темно-красные" – больше 1,2 (тяжелый). Если индекс распространения меньше единицы, распространение затухает, если больше – усиливается.Он также отметил, что любая эпидемия имеет долгое затухание. По его словам, не надо ожидать, что сразу после массовой вакцинации показатели заболеваемости и смертности упадут: модели и исторические примеры показывают, что после пика пандемии идет долгий спад заболеваемости.Ученый добавил, что к стабильным регионам относятся: Карелия, Еврейская автономная область, Якутия, Новосибирская область, Бурятия, Коми, Псковская область, Амурская область, Иркутская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Томская область, Тыва, Оренбургская область, Омская область, Челябинская область, Магаданская область, Алтайский край, Хакасия, Мордовия, Кемеровская область, Мурманская область, Тюменская область, Хабаровский край.Согласно статистике, следующие регионы находятся в удовлетворительном состоянии ("желтая" зона): Архангельская область, Новгородская область, Свердловская область, Забайкальский край, Вологодская область, Чувашия, Карачаево-Черкесия, Ярославская область, Нижегородская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Смоленская область, Кировская область, Саратовская область, Санкт-Петербург, Белгородская область, Приморский край, Ставропольский край, Красноярский край, Калмыкия, Пермский край, Севастополь, Ленинградская область, Камчатский край, Тверская область, Курганская область, Сахалинская область, Северная Осетия, Курская область, Татарстан, Республика Ингушетия, Адыгея, Кабардино-Балкария, Башкортостан, Ивановская область, Воронежская область, Калужская область, Тамбовская область, Пензенская область, Липецкая область, Волгоградская область, Краснодарский край, Рязанская область, Астраханская область, Марий Эл, Самарская область, Ненецкий автономный округ, Чечня, Ульяновская область, Удмуртия, Калининградская область, Ростовская область, Орловская область, Московская область, Владимирская область, Тульская область. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество