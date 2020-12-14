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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201214/koronavirus-1589044332.html
В Роспотребнадзоре назвали дату появления нулевого пациента с COVID-19
В Роспотребнадзоре назвали дату появления нулевого пациента с COVID-19
Роспотребнадзор установил пациента, с которого началось распространение коронавируса в России, заявила глава ведомства Анна Попова. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T00:41
2020-12-14T00:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
общество
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Роспотребнадзор установил пациента, с которого началось распространение коронавируса в России, заявила глава ведомства Анна Попова."Он появился у нас буквально 1 марта, и к 17 марта у нас уже был сотый случай заболевания", — сказала она в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" на канале "Россия 1".Главный санитарный врач уточнила, что речь идет о заражении SARS-CoV-2, которое привело к дальнейшей передаче вируса. Первыми в России выявили три случая COVID-19, завезенные из Китая, но они не дали распространения инфекции.Изменения в коронавирусеКак ранее заявила Попова, значимых изменений в коронавирусе, циркулирующем в России, на сегодняшний день нет."Сегодня значимых для эпидситуации или страшных для нас изменений каких-то в вирусе нет на территории РФ", - рассказала она журналистам.Глава Роспотребнадзора отметила, что в России очень внимательно следят за вирусом, идет мониторинг ситуации, ни одно изменение вируса ученые не пропускают.Теория о нескольких "нулевых" пациентахПервых людей, заразившихся новым коронавирусом, могло быть несколько, они могли получить инфекцию в разное время от разных переносчиков, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан."Выявление первичного случая заражения является важным аспектом всех эпидемиологических расследований. Может быть больше, чем один первичный случай, потому что, вероятно, передача от нескольких видов животных", — сказал он.Ученые уверены в естественном происхождении вируса. Его носителем могли быть летучие мыши.По словам Райана, специалисты не знают, что именно привело к росту заражения, был это человек, животное или окружающая среда. "Но, безусловно, ясно, что были случаи, которые предвосхищали события на рынке в Ухани", — добавил он.Пандемия COVID-19Количество заражений коронавирусом нового типа во всем мире превысило 70,4 миллиона, почти 1,6 миллиона человек скончались, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).По данным организации, количество заражений во всем мире достигло 70 461 926, скончались 1 599 704 пациента с коронавирусом.За минувшие сутки в мире выявили 649 425 новых случаев COVID-19 и 10 718 летальных исходов.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, общество

В Роспотребнадзоре назвали дату появления нулевого пациента с COVID-19

00:41 14.12.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПробирки с кровью
Пробирки с кровью - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Роспотребнадзор установил пациента, с которого началось распространение коронавируса в России, заявила глава ведомства Анна Попова.
"Он появился у нас буквально 1 марта, и к 17 марта у нас уже был сотый случай заболевания", — сказала она в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" на канале "Россия 1".
Директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Вектор Ринат Максютов - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
Вчера, 15:19Распространение нового коронавируса
Директор "Вектора" рассказал о возможности повторного заражения COVID-19
Главный санитарный врач уточнила, что речь идет о заражении SARS-CoV-2, которое привело к дальнейшей передаче вируса. Первыми в России выявили три случая COVID-19, завезенные из Китая, но они не дали распространения инфекции.

Изменения в коронавирусе

Как ранее заявила Попова, значимых изменений в коронавирусе, циркулирующем в России, на сегодняшний день нет.
"Сегодня значимых для эпидситуации или страшных для нас изменений каких-то в вирусе нет на территории РФ", - рассказала она журналистам.
Глава Роспотребнадзора отметила, что в России очень внимательно следят за вирусом, идет мониторинг ситуации, ни одно изменение вируса ученые не пропускают.

Теория о нескольких "нулевых" пациентах

Первых людей, заразившихся новым коронавирусом, могло быть несколько, они могли получить инфекцию в разное время от разных переносчиков, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
"Выявление первичного случая заражения является важным аспектом всех эпидемиологических расследований. Может быть больше, чем один первичный случай, потому что, вероятно, передача от нескольких видов животных", — сказал он.
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
Вчера, 15:20Распространение нового коронавируса
В ВОЗ назвали COVID-19 войной между человечеством и миром вирусов
Ученые уверены в естественном происхождении вируса. Его носителем могли быть летучие мыши.
По словам Райана, специалисты не знают, что именно привело к росту заражения, был это человек, животное или окружающая среда. "Но, безусловно, ясно, что были случаи, которые предвосхищали события на рынке в Ухани", — добавил он.

Пандемия COVID-19

Количество заражений коронавирусом нового типа во всем мире превысило 70,4 миллиона, почти 1,6 миллиона человек скончались, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным организации, количество заражений во всем мире достигло 70 461 926, скончались 1 599 704 пациента с коронавирусом.
За минувшие сутки в мире выявили 649 425 новых случаев COVID-19 и 10 718 летальных исходов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска - РИА Новости, 1920, 19.03.2020
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗОбщество
 
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