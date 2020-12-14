https://ria.ru/20201214/kornuell-1589046790.html

Умер британский автор шпионских романов Джон ле Карре

Умер британский автор шпионских романов Джон ле Карре

Британский писатель и автор шпионских романов Джон ле Карре скончался в возрасте 89 лет, сообщил его литературный агент. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T01:59

2020-12-14T01:59

2020-12-14T01:59

культура

джон ле карре (дэвид корнуэл)

великобритания

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Британский писатель и автор шпионских романов Джон ле Карре скончался в возрасте 89 лет, сообщил его литературный агент.Джон ле Карре родился в Англии в 1931 году, после прохождения военной службы в молодом возрасте он поступил в Оксфорд. Ле Карре работал на контрразведку МИ5 и затем на разведслужбу МИ-6. За все время он написал не менее 25 книг.На русский язык переведены его произведения "Шпион, выйди вон", "Такой же предатель, как мы", "Голубиный туннель", "Шпион, пришедший с холода", "Ночной администратор" и ряд других.

https://ria.ru/20201028/pisatel-1581858906.html

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джон ле карре (дэвид корнуэл), великобритания