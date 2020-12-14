Умер британский автор шпионских романов Джон ле Карре
© AP Photo / Lefteris PitarakisБританский писатель и автор шпионских романов Джон ле Карре
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Британский писатель и автор шпионских романов Джон ле Карре скончался в возрасте 89 лет, сообщил его литературный агент.
"С великой скорбью вынужден сообщить вам, что Дэвид Корнуэлл, известный миру как Джон ле Карре, скончался после непродолжительной болезни (не связанной с COVID-19) в Корнуолле вечером в субботу, 12 декабря 2020 года. Ему было 89 лет. Мы скорбим вместе с его четырьмя сыновьями, их семьями и его женой Джейн. Джон ле Карре, бесспорно, был гигантом английской литературы, определившим облик эпохи холодной войны и бесстрашно говорившим правду в лицо властям в последующие десятилетия", - говорится в заявлении от имени агента писателя и главы литературного агентства Curtis Brown Джонни Геллера.
На русский язык переведены его произведения "Шпион, выйди вон", "Такой же предатель, как мы", "Голубиный туннель", "Шпион, пришедший с холода", "Ночной администратор" и ряд других.
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