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Умер британский автор шпионских романов Джон ле Карре
Умер британский автор шпионских романов Джон ле Карре
Британский писатель и автор шпионских романов Джон ле Карре скончался в возрасте 89 лет, сообщил его литературный агент. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T01:59
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культура
джон ле карре (дэвид корнуэл)
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Британский писатель и автор шпионских романов Джон ле Карре скончался в возрасте 89 лет, сообщил его литературный агент.Джон ле Карре родился в Англии в 1931 году, после прохождения военной службы в молодом возрасте он поступил в Оксфорд. Ле Карре работал на контрразведку МИ5 и затем на разведслужбу МИ-6. За все время он написал не менее 25 книг.На русский язык переведены его произведения "Шпион, выйди вон", "Такой же предатель, как мы", "Голубиный туннель", "Шпион, пришедший с холода", "Ночной администратор" и ряд других.
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джон ле карре (дэвид корнуэл), великобритания

Умер британский автор шпионских романов Джон ле Карре

01:59 14.12.2020
 
© AP Photo / Lefteris PitarakisБританский писатель и автор шпионских романов Джон ле Карре
Британский писатель и автор шпионских романов Джон ле Карре - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Британский писатель и автор шпионских романов Джон ле Карре скончался в возрасте 89 лет, сообщил его литературный агент.
"С великой скорбью вынужден сообщить вам, что Дэвид Корнуэлл, известный миру как Джон ле Карре, скончался после непродолжительной болезни (не связанной с COVID-19) в Корнуолле вечером в субботу, 12 декабря 2020 года. Ему было 89 лет. Мы скорбим вместе с его четырьмя сыновьями, их семьями и его женой Джейн. Джон ле Карре, бесспорно, был гигантом английской литературы, определившим облик эпохи холодной войны и бесстрашно говорившим правду в лицо властям в последующие десятилетия", - говорится в заявлении от имени агента писателя и главы литературного агентства Curtis Brown Джонни Геллера.
Джон ле Карре родился в Англии в 1931 году, после прохождения военной службы в молодом возрасте он поступил в Оксфорд. Ле Карре работал на контрразведку МИ5 и затем на разведслужбу МИ-6. За все время он написал не менее 25 книг.
На русский язык переведены его произведения "Шпион, выйди вон", "Такой же предатель, как мы", "Голубиный туннель", "Шпион, пришедший с холода", "Ночной администратор" и ряд других.
Поэт, переводчик и детский писатель Михаил Яснов - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 02:26Культура
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КультураДжон Ле Карре (Дэвид Корнуэл)Великобритания
 
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