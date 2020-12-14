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Грузовые корабли "Прогресс" будут летать к МКС медленнее предшественников
Грузовые корабли "Прогресс" будут летать к МКС медленнее предшественников
Российские грузовые корабли "Прогресс" в 2021 году будут летать к Международной космической станции двое суток, а не несколько часов, как их предшественники. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T03:07
2020-12-14T10:35
россия
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Российские грузовые корабли "Прогресс" в 2021 году будут летать к Международной космической станции двое суток, а не несколько часов, как их предшественники. Это следует из программы полета станции, составленной РКК "Энергия" (предприятие "Роскосмоса") и имеющейся в распоряжении РИА Новости.С 2012 года "Прогрессы" стали летать к МКС по быстрой шестичасовой схеме вместо двухсуточной, с 2018-го они перешли на сверхбыструю трехчасовую схему. После отработки на "Прогрессах" эти схемы внедрили на пилотируемых кораблях "Союз" — в 2013 и 2020 годах соответственно.Согласно программе полета МКС в следующем году, корабли "Прогресс МС-16", МС-17 и МС-18, запуски которых намечаются соответственно на 15 февраля, 30 июня и 28 октября, будут летать к МКС по двухсуточным схемам.Два источника РИА Новости в ракетно-космической отрасли подтвердили эту информацию, добавив, что запросов на использование быстрой и сверхбыстрой схем для "Прогрессов" в 2021 году не поступало. Представитель пресс-службы "Роскосмоса" сообщил агентству, что "график полетов на следующий год еще не утвержден".Быстрая схема позволяет немного сэкономить топливо, но для этого необходимо подстраивать орбиту станции. Эту схему отрабатывали на грузовых "Прогрессах", чтобы потом применять на пилотируемых "Союзах". Однако подстраивать орбиту станции и под пилотируемые корабли, и под грузовые достаточно затруднительно.Корабли "Прогресс" используют для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С их помощью также корректируют высоту орбиты МКС и ее увод от столкновения с космическим мусором. С 1978 года провели 167 запусков кораблей "Прогресс" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.
https://ria.ru/20201212/mks-1588923186.html
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россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос

Грузовые корабли "Прогресс" будут летать к МКС медленнее предшественников

03:07 14.12.2020 (обновлено: 10:35 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкСтарт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-15"
Старт ракеты-носителя Союз-2.1а с транспортным грузовым кораблем Прогресс МС-15 - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-15" . Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Российские грузовые корабли "Прогресс" в 2021 году будут летать к Международной космической станции двое суток, а не несколько часов, как их предшественники.
Это следует из программы полета станции, составленной РКК "Энергия" (предприятие "Роскосмоса") и имеющейся в распоряжении РИА Новости.
С 2012 года "Прогрессы" стали летать к МКС по быстрой шестичасовой схеме вместо двухсуточной, с 2018-го они перешли на сверхбыструю трехчасовую схему. После отработки на "Прогрессах" эти схемы внедрили на пилотируемых кораблях "Союз" — в 2013 и 2020 годах соответственно.
Согласно программе полета МКС в следующем году, корабли "Прогресс МС-16", МС-17 и МС-18, запуски которых намечаются соответственно на 15 февраля, 30 июня и 28 октября, будут летать к МКС по двухсуточным схемам.
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Два источника РИА Новости в ракетно-космической отрасли подтвердили эту информацию, добавив, что запросов на использование быстрой и сверхбыстрой схем для "Прогрессов" в 2021 году не поступало. Представитель пресс-службы "Роскосмоса" сообщил агентству, что "график полетов на следующий год еще не утвержден".
Быстрая схема позволяет немного сэкономить топливо, но для этого необходимо подстраивать орбиту станции. Эту схему отрабатывали на грузовых "Прогрессах", чтобы потом применять на пилотируемых "Союзах". Однако подстраивать орбиту станции и под пилотируемые корабли, и под грузовые достаточно затруднительно.
Корабли "Прогресс" используют для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С их помощью также корректируют высоту орбиты МКС и ее увод от столкновения с космическим мусором. С 1978 года провели 167 запусков кораблей "Прогресс" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.
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