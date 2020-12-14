В Кремле оценили возможные последствия закрытия двух консульств США

"Вы знаете, что в целом основная функция - это предоставление консульских и визовых услуг, эти консульские и визовые услуги давно не осуществлялись в этих американских загранучреждениях на нашей территории, поэтому особого влияния нет. Если говорить в целом об отношениях, то уж точно дальше отношения это не испортит", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, насколько полное закрытие генеральных консульств США в Екатеринбурге и Владивостоке, о чем ранее появились сообщения, отразится на перспективах восстановления российско-американских отношений.