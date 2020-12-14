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В Кремле оценили возможные последствия закрытия двух консульств США
В Кремле оценили возможные последствия закрытия двух консульств США
Возможное закрытие генконсульств США во Владивостоке и Екатеринбурге вряд ли может испортить российско-американские отношения, которые находятся в не лучшем... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T13:02
2020-12-14T13:12
дмитрий песков
владивосток
екатеринбург
сша
в мире
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Возможное закрытие генконсульств США во Владивостоке и Екатеринбурге вряд ли может испортить российско-американские отношения, которые находятся в не лучшем состоянии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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дмитрий песков, владивосток, екатеринбург, сша, в мире

В Кремле оценили возможные последствия закрытия двух консульств США

13:02 14.12.2020 (обновлено: 13:12 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр ГальперинАмериканский герб на здании генерального консульства США в Санкт-Петербурге
Американский герб на здании генерального консульства США в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Возможное закрытие генконсульств США во Владивостоке и Екатеринбурге вряд ли может испортить российско-американские отношения, которые находятся в не лучшем состоянии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что в целом основная функция - это предоставление консульских и визовых услуг, эти консульские и визовые услуги давно не осуществлялись в этих американских загранучреждениях на нашей территории, поэтому особого влияния нет. Если говорить в целом об отношениях, то уж точно дальше отношения это не испортит", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, насколько полное закрытие генеральных консульств США в Екатеринбурге и Владивостоке, о чем ранее появились сообщения, отразится на перспективах восстановления российско-американских отношений.
 
Дмитрий ПесковВладивостокЕкатеринбургСШАВ мире
 
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