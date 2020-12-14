https://ria.ru/20201214/konkurs-1589147142.html
В Москве подвели итоги Всероссийского конкурса "Лига вожатых"
В Москве подвели итоги Всероссийского конкурса "Лига вожатых"
Сто вожатых из 43 регионов России признаны победителями по итогам финала Всероссийского конкурса "Лига вожатых" Российского движения школьников, сообщает... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T16:00
2020-12-14T16:00
2020-12-14T16:00
российское движение школьников
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156245/41/1562454122_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_cb26ee73ac2a4a74d38f3ae5020c2468.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Сто вожатых из 43 регионов России признаны победителями по итогам финала Всероссийского конкурса "Лига вожатых" Российского движения школьников, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Конкурс входит в президентскую платформу "Россия – страна возможностей". Его победители станут в дальнейшем наставниками и экспертами для ребят, начинающих свой путь в вожатстве, а также получат памятные подарки и призы от партнеров конкурса.Всего в этом году на конкурс было подано более 4 тысяч заявок от участников из 85 регионов страны по 6 номинациям. К уже существовавшим добавились две номинации: "Вожатые – наставники, работающие с ВДО" и "Вожатые – наставники, работающие с постоянными детскими коллективами". Финал конкурса проходил с 3 по 13 декабря. Участники выполняли индивидуальные и командные испытания в онлайн-формате. Организаторы расширили тематику испытаний, включив в нее такие направления как патриотическое воспитание, современные технологии и компьютерная грамотность. Конкурсанты снимали ролик, участвовали в географическом квесте, используя современные технологии, а также проверяли свои знания в квизе "Сделано в России" в День Конституции 12 декабря. Всероссийский проект "Лига вожатых" реализуется РДШ в рамках федерального проекта "Учитель будущего" нацпроекта "Образование" и при поддержке президентской платформы "Россия - страна возможностей". Цель проекта заключается в создании открытого сообщества для подготовки вожатых России новой формации. В настоящее время "Лига вожатых" объединяет более 29 тысяч человек со всей России.
https://ria.ru/20201020/konkurs-1580709191.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156245/41/1562454122_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_2f8afc07b81b7014619267239fa3f9a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российское движение школьников, образование - общество
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости.
Сто вожатых из 43 регионов России признаны победителями по итогам финала Всероссийского конкурса "Лига вожатых" Российского движения школьников
, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Конкурс входит в президентскую платформу "Россия – страна возможностей". Его победители станут в дальнейшем наставниками и экспертами для ребят, начинающих свой путь в вожатстве, а также получат памятные подарки и призы от партнеров конкурса.
"В этом году финал проходил в онлайн-формате, участие в нем приняли 889 человек из 61 региона. Больше всего вожатых-победителей из Нижегородской, Томской, Кемеровской областей и Санкт-Петербурга. Достойно представили свои регионы участники из Краснодарского и Алтайского краев, Тульской и Свердловской областей, Москвы и Республики Башкортостан. Это говорит о востребованности конкурса и о высоком уровне подготовки вожатых по всей стране", – приводятся в сообщении слова руководителя направления по взаимодействию с партнерами АНО "Россия – страна возможностей" Антона Серикова.
Всего в этом году на конкурс было подано более 4 тысяч заявок от участников из 85 регионов страны по 6 номинациям. К уже существовавшим добавились две номинации: "Вожатые – наставники, работающие с ВДО" и "Вожатые – наставники, работающие с постоянными детскими коллективами". Финал конкурса проходил с 3 по 13 декабря. Участники выполняли индивидуальные и командные испытания в онлайн-формате. Организаторы расширили тематику испытаний, включив в нее такие направления как патриотическое воспитание, современные технологии и компьютерная грамотность. Конкурсанты снимали ролик, участвовали в географическом квесте, используя современные технологии, а также проверяли свои знания в квизе "Сделано в России" в День Конституции 12 декабря.
Всероссийский проект "Лига вожатых" реализуется РДШ в рамках федерального проекта "Учитель будущего" нацпроекта "Образование" и при поддержке президентской платформы "Россия - страна возможностей". Цель проекта заключается в создании открытого сообщества для подготовки вожатых России новой формации. В настоящее время "Лига вожатых" объединяет более 29 тысяч человек со всей России.