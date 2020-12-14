https://ria.ru/20201214/konkurs-1589147142.html

В Москве подвели итоги Всероссийского конкурса "Лига вожатых"

В Москве подвели итоги Всероссийского конкурса "Лига вожатых"

Сто вожатых из 43 регионов России признаны победителями по итогам финала Всероссийского конкурса "Лига вожатых" Российского движения школьников, сообщает... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T16:00

2020-12-14T16:00

2020-12-14T16:00

российское движение школьников

образование - общество

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Сто вожатых из 43 регионов России признаны победителями по итогам финала Всероссийского конкурса "Лига вожатых" Российского движения школьников, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Конкурс входит в президентскую платформу "Россия – страна возможностей". Его победители станут в дальнейшем наставниками и экспертами для ребят, начинающих свой путь в вожатстве, а также получат памятные подарки и призы от партнеров конкурса.Всего в этом году на конкурс было подано более 4 тысяч заявок от участников из 85 регионов страны по 6 номинациям. К уже существовавшим добавились две номинации: "Вожатые – наставники, работающие с ВДО" и "Вожатые – наставники, работающие с постоянными детскими коллективами". Финал конкурса проходил с 3 по 13 декабря. Участники выполняли индивидуальные и командные испытания в онлайн-формате. Организаторы расширили тематику испытаний, включив в нее такие направления как патриотическое воспитание, современные технологии и компьютерная грамотность. Конкурсанты снимали ролик, участвовали в географическом квесте, используя современные технологии, а также проверяли свои знания в квизе "Сделано в России" в День Конституции 12 декабря. Всероссийский проект "Лига вожатых" реализуется РДШ в рамках федерального проекта "Учитель будущего" нацпроекта "Образование" и при поддержке президентской платформы "Россия - страна возможностей". Цель проекта заключается в создании открытого сообщества для подготовки вожатых России новой формации. В настоящее время "Лига вожатых" объединяет более 29 тысяч человек со всей России.

https://ria.ru/20201020/konkurs-1580709191.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российское движение школьников, образование - общество