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В Москве подвели итоги Всероссийского конкурса "Лига вожатых"
В Москве подвели итоги Всероссийского конкурса "Лига вожатых"
Сто вожатых из 43 регионов России признаны победителями по итогам финала Всероссийского конкурса "Лига вожатых" Российского движения школьников, сообщает... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T16:00
2020-12-14T16:00
российское движение школьников
образование - общество
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Сто вожатых из 43 регионов России признаны победителями по итогам финала Всероссийского конкурса "Лига вожатых" Российского движения школьников, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Конкурс входит в президентскую платформу "Россия – страна возможностей". Его победители станут в дальнейшем наставниками и экспертами для ребят, начинающих свой путь в вожатстве, а также получат памятные подарки и призы от партнеров конкурса.Всего в этом году на конкурс было подано более 4 тысяч заявок от участников из 85 регионов страны по 6 номинациям. К уже существовавшим добавились две номинации: "Вожатые – наставники, работающие с ВДО" и "Вожатые – наставники, работающие с постоянными детскими коллективами". Финал конкурса проходил с 3 по 13 декабря. Участники выполняли индивидуальные и командные испытания в онлайн-формате. Организаторы расширили тематику испытаний, включив в нее такие направления как патриотическое воспитание, современные технологии и компьютерная грамотность. Конкурсанты снимали ролик, участвовали в географическом квесте, используя современные технологии, а также проверяли свои знания в квизе "Сделано в России" в День Конституции 12 декабря. Всероссийский проект "Лига вожатых" реализуется РДШ в рамках федерального проекта "Учитель будущего" нацпроекта "Образование" и при поддержке президентской платформы "Россия - страна возможностей". Цель проекта заключается в создании открытого сообщества для подготовки вожатых России новой формации. В настоящее время "Лига вожатых" объединяет более 29 тысяч человек со всей России.
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60
российское движение школьников, образование - общество

В Москве подвели итоги Всероссийского конкурса "Лига вожатых"

16:00 14.12.2020
 
© Фото : АНО «РСВ»Награждение победителей Всероссийского конкурса "Лига вожатых"
Награждение победителей Всероссийского конкурса Лига вожатых - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© Фото : АНО «РСВ»
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Сто вожатых из 43 регионов России признаны победителями по итогам финала Всероссийского конкурса "Лига вожатых" Российского движения школьников, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Конкурс входит в президентскую платформу "Россия – страна возможностей". Его победители станут в дальнейшем наставниками и экспертами для ребят, начинающих свой путь в вожатстве, а также получат памятные подарки и призы от партнеров конкурса.
"В этом году финал проходил в онлайн-формате, участие в нем приняли 889 человек из 61 региона. Больше всего вожатых-победителей из Нижегородской, Томской, Кемеровской областей и Санкт-Петербурга. Достойно представили свои регионы участники из Краснодарского и Алтайского краев, Тульской и Свердловской областей, Москвы и Республики Башкортостан. Это говорит о востребованности конкурса и о высоком уровне подготовки вожатых по всей стране", – приводятся в сообщении слова руководителя направления по взаимодействию с партнерами АНО "Россия – страна возможностей" Антона Серикова.
Всего в этом году на конкурс было подано более 4 тысяч заявок от участников из 85 регионов страны по 6 номинациям. К уже существовавшим добавились две номинации: "Вожатые – наставники, работающие с ВДО" и "Вожатые – наставники, работающие с постоянными детскими коллективами". Финал конкурса проходил с 3 по 13 декабря. Участники выполняли индивидуальные и командные испытания в онлайн-формате. Организаторы расширили тематику испытаний, включив в нее такие направления как патриотическое воспитание, современные технологии и компьютерная грамотность. Конкурсанты снимали ролик, участвовали в географическом квесте, используя современные технологии, а также проверяли свои знания в квизе "Сделано в России" в День Конституции 12 декабря.
Финал Всероссийского конкурса Лига вожатых стартовал в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября, 18:23
В финал Всероссийского конкурса "Лига вожатых" вышли почти 900 человек
Всероссийский проект "Лига вожатых" реализуется РДШ в рамках федерального проекта "Учитель будущего" нацпроекта "Образование" и при поддержке президентской платформы "Россия - страна возможностей". Цель проекта заключается в создании открытого сообщества для подготовки вожатых России новой формации. В настоящее время "Лига вожатых" объединяет более 29 тысяч человек со всей России.
 
Российское движение школьниковОбразование - Общество
 
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