https://ria.ru/20201214/kolorado-1589232860.html

Байден и Харрис получили голоса выборщиков из Колорадо

Байден и Харрис получили голоса выборщиков из Колорадо

Все девять голосов выборщиков штата Колорадо ожидаемо отошли демократу Джо Байдену, свидетельствует трансляция голосования в Facebook губернатора штата Джареда... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T23:14

2020-12-14T23:14

2020-12-14T23:14

выборы президента сша — 2020

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 14 дек – РИА Новости. Все девять голосов выборщиков штата Колорадо ожидаемо отошли демократу Джо Байдену, свидетельствует трансляция голосования в Facebook губернатора штата Джареда Полиса.По итогам прошедших 3 ноября выборов, Байден набрал 55,4% голосов, действующий президент Трамп получил 41,9%. Как и ожидалось, все выборщики в соответствии с волей жителей штата проголосовали за Байдена и его напарницу в президентской гонке Камалу Харрис.Голосование выборщиков проходит в понедельник в США, оно утверждает волю избирателей по итогам всенародного голосования 3 ноября в каждом штате. Для победы необходимо 270 голосов выборщиков из 538. По предварительным подсчетам СМИ, кандидат демократов Джо Байден должен получить 306 голосов выборщиков против 232 у президента-республиканца Дональда Трампа. Итоги голосования выборщиков – очередной этап процедуры выбора президента США, итоги голосования выборщиков должны быть переданы в конгресс, который 6 января должен утвердить окончательный результат выборов. Инаугурация избранного президента должна состояться 20 января.

колорадо

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, колорадо, сша, в мире