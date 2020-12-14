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Байден и Харрис получили голоса выборщиков из Колорадо
Байден и Харрис получили голоса выборщиков из Колорадо
Все девять голосов выборщиков штата Колорадо ожидаемо отошли демократу Джо Байдену, свидетельствует трансляция голосования в Facebook губернатора штата Джареда... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T23:14
2020-12-14T23:14
2020-12-14T23:14
выборы президента сша — 2020
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 14 дек – РИА Новости. Все девять голосов выборщиков штата Колорадо ожидаемо отошли демократу Джо Байдену, свидетельствует трансляция голосования в Facebook губернатора штата Джареда Полиса.По итогам прошедших 3 ноября выборов, Байден набрал 55,4% голосов, действующий президент Трамп получил 41,9%. Как и ожидалось, все выборщики в соответствии с волей жителей штата проголосовали за Байдена и его напарницу в президентской гонке Камалу Харрис.Голосование выборщиков проходит в понедельник в США, оно утверждает волю избирателей по итогам всенародного голосования 3 ноября в каждом штате. Для победы необходимо 270 голосов выборщиков из 538. По предварительным подсчетам СМИ, кандидат демократов Джо Байден должен получить 306 голосов выборщиков против 232 у президента-республиканца Дональда Трампа. Итоги голосования выборщиков – очередной этап процедуры выбора президента США, итоги голосования выборщиков должны быть переданы в конгресс, который 6 января должен утвердить окончательный результат выборов. Инаугурация избранного президента должна состояться 20 января.
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РИА Новости
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дональд трамп, джо байден, колорадо, сша, в мире